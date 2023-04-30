Блинкен пообещал Пашиняну поддержку США в переговорах с Азербайджаном

Госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что США готовы оказывать поддержку мирным переговорам Армении и Азербайджана. О телефонных переговорах господина Блинкена и господина Пашиняна сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В телефонном разговоре Николом Пашиняном Блинкен подчеркнул «важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и пообещал постоянную поддержку США», говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, Энтони Блинкен «выразил признательность премьер-министру за неизменную приверженность мирному процессу».

В последние дни напряженность на армянско-азербайджанской границе усилилась. 27 апреля Никол Пашинян назвал создание Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре провокацией и заявил, что осуществлять контроль в связывающем Нагорный Карабах с Арменией коридоре должна только Россия. После этого секретарь Совбеза Армении предложил расширить наблюдательную миссию ЕС в стране. Вчера, 29 апреля, Минобороны Армении сообщило о ранении военного при обстреле с азербайджанской стороны.

Анастасия Ларина