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Коммерсантъ FM
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Пашинян обвинил Азербайджан в провокации из-за КПП в Лачинском коридоре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре является провокацией. По его словам, осуществлять контроль в связывающем Нагорный Карабах с Арменией Лачинском коридоре должна исключительно Россия.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лачинский коридор — единственная горная дорога, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Согласно Трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, Армении и России, вдоль всего пути работает миротворческий контингент РФ, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по дороге граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

«Азербайджан продолжает действия по эскалации ситуации в регионе, незаконно установив КПП в Лачинском коридоре. Эти действия увеличивают уровень напряженности в регионе, углубляют гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Цель этих действий — осуществление этнических чисток и геноцида армян Нагорного Карабаха. Установка КПП — это грубейшее нарушение шестго пункта трехстороннего заявления»,— сказал господин Пашинян на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу).

Никол Пашинян подчеркнул, что держать под контролем Лачинский коридор и обеспечивать его нормальную деятельность должны только российские миротворческие силы. «Никто, кроме России, не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре. Азербайджан не должен препятствовать свободному передвижению в коридоре. Это предусмотрено в трехстороннем заявлении»,— отметил он. Господин Пашинян считает, что международное сообщество должно отправить миссию по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

23 апреля госпогранслужба Азербайджана объявила об установке КПП в начале дороги Лачин—Ханкенди на границе с Армений для «предотвращения переброски живой силы, боеприпасов и военной техники» со стороны Армении. Армения направила иск против Азербайджана в Международный суд ООН. С осуждением Азербайджана из-за установки КПП в Лачинском коридоре выступил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что решение противоречит призывам Европы к снижению напряженности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Милена Костерева

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