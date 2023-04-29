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Коммерсантъ FM
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Минобороны Армении сообщило о ранении военного в результате выстрела с азербайджанской стороны

Минобороны Армении сообщило, что в результате выстрела со стороны противника был ранен военнослужащий. Здоровье раненого оценивается как средней тяжести. Инцидент произошел в районе 18:05 по местному времени на армянской позиции, расположенной в направлении села Тех.

«По состоянию на 20:00 ситуация на передовой относительно стабильная»,— сообщает военное ведомство. Минобороны Азербайджана пока комментарий по происшедшему не предоставило.

Село Тех расположено в восточной части Сюникской области в Армении, на дороге, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией.

23 апреля Азербайджан сообщил об установке контрольно-пропускного пункта на въезде в Лачинский коридор. Армения в связи с этим обратится в Международный суд ООН. Россия тем временем призвала стороны вернуться к договоренностям по Карабаху.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Мария Федотова

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