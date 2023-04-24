Армения обратится в Международный суд ООН из-за установки КПП на въезде в Лачинский коридор

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван обратится в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в начале дороги Лачин—Ханкенди (Степанакерт) на границе. Решение Баку он назвал вопиющим нарушением.

«Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых экоактивистов, что, конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда»,— сказал Егише Киракосян «Sputnik Aрмения». Речь идет о решении Международного суда ООН от 22 февраля, обязывающем Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору, заблокированному с 12 декабря 2022 года.

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об установке КПП на въезде в Лачинский коридор вчера, 23 апреля. Погранслужба объяснила эту меру предотвращением переброски «живой силы, боеприпасов» и военной техники со стороны Армении. Совет безопасности Нагорного Карабаха заявил о неприемлемости блокады Лачинского коридора и установления КПП, в результате чего жители непризнанной республики стали «заложниками в руках Азербайджана».

МИД Армении призывал Россию содействовать в предотвращении установки КПП. МИД России заявил о росте количества нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе как со стороны Азербайджана, так и Армении. Ведомство призвало обе стороны вернуться к трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года. Оно, в частности, обязывает Баку гарантировать безопасность Лачинского коридора в обоих направлениях.

Лусине Баласян