Россия призвала Армению и Азербайджан вернуться к договоренностям по Карабаху

МИД России заявил о росте количества нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе как со стороны Азербайджана, так и Армении. Российское внешнеполитическое ведомство указало, что жертвами обстрелов регулярно становятся граждане обеих стран. МИД России призвал азербайджанскую и армянскую стороны незамедлительно вернуться к договоренностям, заключенным в ноябре 2020 года при содействии России.

«Не менее опасным считаем возросший градус обвинительной и агрессивной риторики в публичном пространстве Азербайджана и Армении. В контексте последнего развития событий 23 апреля особо отмечаем неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года»,— говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В сообщении российского МИДа указывается, что конфликт между Азербайджаном и Арменией завершить не удается из-за «многомесячного простоя и отсутствия прогресса в переговорном процессе» по основным пунктам трехстороннего соглашения. Среди них министерство указало разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и согласование параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Рассчитываем, что в Баку и Ереване проявят политическую волю и сумеют в ближайшее время преодолеть эту негативную динамику. Российская сторона готова оказывать близким ей Азербайджану и Армении все необходимое содействие как на политическом уровне, так и "на земле" — с участием командования российского миротворческого контингента»,— говорится в заявлении.

23 апреля Госпогранслужба Азербайджана объявила об установке контрольного пункта пропуска (КПП) в начале дороги Лачин—Ханкенди на границе с Арменией, вопреки трехсторонним соглашениям. Эту меру объяснили предотвращением переброски «живой силы, боеприпасов» и военной техники со стороны Армении.

В ответ Совет безопасности Нагорного Карабаха заявил о неприемлемости блокады Лачинского коридора и установления КПП, в результате чего жители непризнанной республики стали «заложниками в руках Азербайджана». Совбез призвал Россию содействовать в снятии блокады и предотвращении установки КПП. Заявление с аналогичным призывом опубликовал МИД Армении.

Трехстороннее заявление от 2020 года, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией, устанавливает, что Лачинский коридор остается под контролем российского миротворческого контингента, а Баку гарантирует безопасность маршрута в обоих направлениях.