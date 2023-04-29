Genetico обозначила тренд

На Мосбирже состоялось первое в этом году IPO. Компания Genetico продала инвесторам 110 млн акций, то есть 12% уставного капитала, и привлекла почти 179 млн руб. Следует ли считать это размещение успешным? И как оценивают аналитики дальнейшие перспективы бумаг Genetico? Об этом — Андрей Загорский.

Компания Genetico — это «дочка» единственного в России публичного биотехнологического холдинга — Института стволовых клеток человека, капитализация которого на данный момент превышает 11 млрд руб. По сути Genetico — это не что иное как комплекс лабораторий, которые занимаются исследованиями и разработками в сфере медицинской генетики и репродуктивных технологий. Интерес к бумагам компании потенциальные инвесторы проявили большой — книга заявок была переподписана в два с половиной раза. Правда, в итоге цена акций оказалась ниже верхней границы диапазона. Поэтому привлечь удалось около 179 млн руб, хотя ожидалось, что сумма составит 200-250 млн руб. Однако размещение, несмотря на это, следует считать успешным, полагает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Во время этого IPO все-таки были привлечены значительные средства . Понятно, что с этим размещением есть определенные сложности, как и со всеми IPO на российском рынке. Нет иностранцев, и приходится рассчитывать только на розничных инвесторов. Понятно, что сектор биотехнологий популярен на Западе, его можно даже назвать хайповым. Но среди россиян, учитывая, что на нашем фондовом рынке практически не представлен этот сектор, можно сказать, что IPO Genetico — пионерское размещение».

Сектор не очень известен, поэтому это уже успех. Средства, привлеченные в ходе IPO, компания планирует направить на развитие в стране генетических сервисов, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем и создание препаратов для лечения орфанных заболеваний. При том, что в данном случае налицо определенные риски, бумаги Genetico, скорее всего, будут расти, считает Сергей Суверов:

«Если продукты Genetico окажутся успешными, то акции может ждать кратный рост, но надо понимать, что в то же время есть и серьезные риски. Они связаны с тем, что не все продукты биотехнологий коммерчески успешны. Но поможет Genetico, возможно, сильный бренд и хорошая работа в области маркетинга. Поэтому надеюсь, что те инвесторы, которые вложились в эти акции, не прогадают».

В первый день торгов акции Genetico показали рост на 40%, далее ралли продолжилось. Предполагается, что в 2023 году на Мосбирже пройдут первичные размещения примерно десятка компаний. По данным “Ъ”, о намерении выйти на рынок заявляли представители «Медси», «Биннофарм Групп», Совкомбанка, а также компаний «Самолет Плюс» и «Евротранс». Весьма вероятно, что бумаги новых эмитентов заинтересуют инвесторов - хотя бы уже по причине ограниченного предложения. Такое мнение высказал глава инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«Российский рынок акций крайне узкий. Там очень мало имен и засилье госсектора. И последние IPO, которые были помимо Genetico, это Positive Technologies, показывают, в общем, одну и ту же тенденцию, которая, видимо, будет повторяться. Частному инвестору, который остался на бирже, интересны частные компании — бизнес с каким-то своим лицом, интересным профилем. И этому бизнесу даются какие-то безумные оценки стоимости. То есть если взять Positive как хедлайнера этого направления, его презентация окажется в районе $1,5 млрд при выручке в районе 10 млрд руб., может, чуть больше. С точки зрения мультипликаторов стоимости они слишком агрессивны даже для американского рынка. Играть или не играть — выбор каждого, потому что это игра не столько в бизнес, сколько в отсутствие предложения».

Кстати, Институт стволовых клеток человека сообщал, что планирует IPO еще одной своей «дочки» — компании «Развитие Биотехнологий». Предполагается, что ее выход на биржу состоится в ближайшие два-три года.

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