«Самолет Плюс» заходит на IPO

Девелопер «Самолет» планирует вывести на IPO собственного конкурента ЦИАНа. Речь о платформе по продаже и аренде недвижимости «Самолет Плюс». Размещение должно состояться до 2025 года. Сейчас доля сервиса на рынке, по оценке материнской структуры, около 3%. К 2030-му девелопер намерен поднять показатель до 20%. По итогам прошлого года оборот «Самолет Плюс» составил более 300 млрд руб. Осенью 2021-го на IPO в Москве и Нью-Йорке успешно вышел лидер этого сегмента — ЦИАН. Тогда инвесторы оценили компанию более чем в $1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сможет ли сервис от «Самолета» добиться подобных результатов? Старший инвестконсультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин отмечает, что успех будет зависеть от множества факторов: «Непонятно, кого этот бизнес может заинтересовать. Он обладает достаточно высокой специфичностью для российского рынка, то есть это не привычный инвесторам готовый бизнес, который генерирует денежные потоки и относительно стабилен.

Это компания, которая выходит на новый рынок и, по всей видимости, хочет занять на нем честную долю. Это рискованное дело.

За последние кварталы ряд игроков предпринимали попытки выйти на IPO, чтобы привлечь таким образом капитал. Это находит отклик среди инвесторов, но для этого нужен длительный период подготовки. В частности, нужно предлагать актив по достаточно низкой цене и обещать потенциальным держателям бумаг щедрое вознаграждение, к примеру, в плане дивидендной политики. Пока мы не видим, что сервис "Самолета" в преддверии IPO озвучивает какие-то дополнительные параметры».

В 2020-м девелопер «Самолет» сам провел IPO на Московской бирже. Эмитенту удалось привлечь почти 3 млрд руб., а за 2021 год бумаги застройщика прибавили в цене 400%. Тот опыт с размещением акций, вероятно, позитивно повлияет на настроение потенциальных инвесторов и сейчас, пояснил главный аналитик инвесткомпании «Иволга Капитал» Марк Савиченко:

«"Самолет" как девелопер провел одно из самых успешных IPO. Если мы посмотрим на последние три-четыре года, то, помимо этого кейса, успешно провела первичное размещение акций лишь компания Positive Technologies. То, что есть успешный опыт, придает текущим заявлениям больший вес. Но для текущих акционеров или владельцев облигаций "Самолета" новость существенной не является, фундаментально на бизнес компании никакого влияния нет.

IPO точно будет интересно в России, если в 2025 году все будет складываться так, как планируют в компании. IPO в стране мало, поэтому каждое из них, в общем, пользуется достаточно высокой популярностью. Кроме того, не думаю, что станет проблемой и то, что на бирже есть прямой конкурент сервиса».

В прошлом году на российском рынке состоялось всего одно крупное IPO — на биржу вышел сервис аренды самокатов Whoosh. Компания смогла привлечь более 2 млрд руб. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазоне, затем в следующие несколько торговых сессий бумаги эмитента упали на 25%.

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Дарья Фоменко