Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Валюта есть, не беспокойтесь»

Представители пунктов обмена валюты — об объеме наличных

В столичных банках дефицита валюты не наблюдается. Это выяснил “Ъ FM”, обзвонив пункты обмена. В некоторых случаях купить сумму свыше $10 тыс. можно даже без предварительного резервирования. При этом The Washington Post, со ссылкой на секретные данные Пентагона, которые оказались в открытом доступе, утверждает, что ФСБ якобы очень обеспокоена дефицитом наличных долларов и евро в России. Судя по перехваченным американской разведкой переговорам, спецслужбы называли это одной из серьезных угроз.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Но, например, в столичных обменниках подобные опасения не разделяют:

Обменный пункт №1

— Вижу, что в отделениях есть $5 тыс. наличными, можете обращаться. От 15 тыс. единиц валюты только резервируем. Банк сейчас продает доллары по курсу 80, 75 руб.

Обменный пункт №2

— Валюта есть в наличии до $10 тыс. Можете в любом случае обращаться спокойно, вы ее получите без каких-либо препятствий. Смена курса на конец рабочего дня, то есть сейчас продажа идет 80,5 руб.

А наличных достаточно или лучше поторопиться?

— Нет. Если планируете купить до $10 тыс., то всегда в свободном доступе, можете обращаться.

Обменный пункт №3

Подскажите, пожалуйста, хотел купить доллары, примерно 5 тыс. Есть в наличии?

— Нет, в наличии только $4.

Можно забронировать?

— Нужно только, чтобы вы точно пришли, а то курс меняется, вы передумаете. Пока курс 83,5 руб.

Я просто не знаю, мне сейчас торопиться покупать или можно подождать? Валюта-то есть?

— Есть, просто не всегда такая сумма бывает. Сейчас крупными купюрами наберу только около $4 тыс., остальное — мелкими. Курс был больше, он упал на 1 руб. наверное. Не знаю, как вам посоветовать.

Обменный пункт №4

$5 тыс. хотел купить, нужно резервировать?

— Резервировать не надо, у нас есть такая сумма. Вы можете на нашем сайте сделать опцион, забронировать курс, который вас устроит, но там нужно будет внести предоплату.

Что сейчас с курсом, как быстро он меняется?

— Обвалился на 2 руб. за какие-то 15 минут.

А валюта, вообще, есть, нужно спешить покупать или не обязательно?

— Валюта есть, не беспокойтесь, ее у нас достаточно. В выходные мы не работаем, так что до понедельника не успеем.

С марта 2022 года в России действуют ограничения на снятие долларов и евро с банковских депозитов. Клиенты по-прежнему могут получить только валюту, которая была зачислена на вклад до 9 марта 2022-го. При этом сами банки могут продавать доллары и евро, которые поступили в кассы после 9 апреля прошлого года.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...