«Валюта есть, не беспокойтесь»

В столичных банках дефицита валюты не наблюдается. Это выяснил “Ъ FM”, обзвонив пункты обмена. В некоторых случаях купить сумму свыше $10 тыс. можно даже без предварительного резервирования. При этом The Washington Post, со ссылкой на секретные данные Пентагона, которые оказались в открытом доступе, утверждает, что ФСБ якобы очень обеспокоена дефицитом наличных долларов и евро в России. Судя по перехваченным американской разведкой переговорам, спецслужбы называли это одной из серьезных угроз.

Но, например, в столичных обменниках подобные опасения не разделяют:

Обменный пункт №1

— Вижу, что в отделениях есть $5 тыс. наличными, можете обращаться. От 15 тыс. единиц валюты только резервируем. Банк сейчас продает доллары по курсу 80, 75 руб.

Обменный пункт №2

— Валюта есть в наличии до $10 тыс. Можете в любом случае обращаться спокойно, вы ее получите без каких-либо препятствий. Смена курса на конец рабочего дня, то есть сейчас продажа идет 80,5 руб.

— А наличных достаточно или лучше поторопиться?

— Нет. Если планируете купить до $10 тыс., то всегда в свободном доступе, можете обращаться.

Обменный пункт №3

— Подскажите, пожалуйста, хотел купить доллары, примерно 5 тыс. Есть в наличии?

— Нет, в наличии только $4.

— Можно забронировать?

— Нужно только, чтобы вы точно пришли, а то курс меняется, вы передумаете. Пока курс 83,5 руб.

— Я просто не знаю, мне сейчас торопиться покупать или можно подождать? Валюта-то есть?

— Есть, просто не всегда такая сумма бывает. Сейчас крупными купюрами наберу только около $4 тыс., остальное — мелкими. Курс был больше, он упал на 1 руб. наверное. Не знаю, как вам посоветовать.

Обменный пункт №4

— $5 тыс. хотел купить, нужно резервировать?

— Резервировать не надо, у нас есть такая сумма. Вы можете на нашем сайте сделать опцион, забронировать курс, который вас устроит, но там нужно будет внести предоплату.

— Что сейчас с курсом, как быстро он меняется?

— Обвалился на 2 руб. за какие-то 15 минут.

— А валюта, вообще, есть, нужно спешить покупать или не обязательно?

— Валюта есть, не беспокойтесь, ее у нас достаточно. В выходные мы не работаем, так что до понедельника не успеем.