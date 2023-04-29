Суд арестовал одного из обвиняемых по уголовному делу о пожаре в Сосьве

Серовский районный суд арестовал до 27 июня одного из обвиняемых по уголовному делу о масштабном пожаре в Сосьве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Речь идет о 40-летнем Вячеславе Алексееве – специалисте по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух человек и особо крупный ущерб (ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ).

Второму обвиняемому, 29-летнему управляющему пилорамы, где, предположительно, начался пожар, меру пресечения изберут в ближайшее время.

Напомним, в Сосьве в результате пожара, площадь которого достигала 9 тыс. кв. м., погибли два человека. Более 600 человек остались без дома. Кроме того, полностью сгорело здание лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23.

Из резервного фонда правительства Свердловской области будет выделено более 95 млн руб. на различные выплаты для погорельцев. Кроме того, в поселке по поручению губернатора отстроят 60-квартирый дом и модульные индивидуальные дома.

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