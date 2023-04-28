Следователи предъявили обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве

СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинение двум фигурантам уголовного дела, возбужденного из-за масштабного пожара в поселке Сосьва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, 29-летнему управляющему пилорамы, с которой, предположительно, начался пожара, инкриминируют уничтожение и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ) и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч.3 ст. 219 УК РФ)

Второго фигуранта – 40-летнего специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух человек и особо крупный ущерб (ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ).

Ранее СМИ публиковали видео, на котором сын владельца лесопилки заявляет о своей невиновности, утверждая, что пожар мог начаться в другом месте.

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля. На следующий день площадь пожара достигла 9 тыс. кв. м. Огонь удалось потушить лишь спустя двое суток после начала пожара. В результате инцидента погибли два человека. Сгорело около 100 домов – жилье потеряли более 600 человек. Также полностью уничтожено здание лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23.

За инцидентом следит президент Владимир Путин, который поручил губернатору Евгению Куйвашеву 2 мая доложить о мерах поддержки погорельцам. Из резервного фонда правительства региона будет выделено более 95 млн руб. на различные выплаты для погорельцев. Кроме того, в поселке по поручению губернатора отстроят 60-квартирый дом и модульные индивидуальные дома.

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