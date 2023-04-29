Медведев в ответ на заявления Зеленского о Крыме призвал нанести Украине «максимальное поражение»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости «полного разгрома» украинской армии и нанесения ей «максимального военного поражения». Так он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть контроль над Крымом в ходе контрнаступления.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев в своем посте в Telegram-канале перечислил основные тезисы украинского президента, включая призыв к увеличению военных поставок и необходимости поддержать Украину, «чтобы не увеличивать риск третьей мировой».

Зампред Совбеза назвал слова господина Зеленского «бредовым выступлением» и заявил о необходимости ответных мер. В их числе он упомянул «массовое уничтожение личного состава и военной техники» украинской армии, а также «осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур» правительства Украины.

Ранее сегодня, 29 апреля, Владимир Зеленский в интервью Yle подтвердил планы украинских военных начать контрнаступление, которое, по его мнению, «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль». При этом он отметил, что успех Киева во многом зависит от поставок оружия со стороны Запада.

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