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Коммерсантъ FM
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Пригожин предложил Мизинцеву должность замкомандира ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания решила предложить генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву пост первого заместителя командира ЧВК Дмитрия Уткина (Вагнера). СМИ писали, что на этой неделе господин Мизинцев покинул пост замглавы Минобороны. Официально в военном ведомстве это не подтверждали.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Вчера на совете командиров ЧВК "Вагнер" было принято решение предложить Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу, генерал-полковнику, должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина (он же Вагнер)»,— заявил господин Пригожин, чьи слова распространила его пресс-служба в Telegram.

Михаил Мизинцев занимал должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению с 24 сентября 2022 года. В 2014–2022 годах он возглавлял Национальный центр управления обороной России и, в частности, отвечал за эвакуацию жителей из Мариуполя. Что могло стать причиной его предполагаемого увольнения, неизвестно.

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