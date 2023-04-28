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Коммерсантъ FM
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Режим ЧС введен в лесах Курганской области из-за пожаров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в лесах региона. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Курганской области. Режим начинает действовать сегодня, 28 апреля. Ранее режим ЧС был введен только в Кетовском округе и Кургане.

«В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера»,— говорится в документе. Главам муниципальных образований рекомендовано информировать население о введении ЧС.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России, угрозы населенным пунктам к ночи 28 апреля не было. «В настоящее время из 25 пожаров, зарегистрированных за текущие сутки, 14 ликвидированы, остальные локализованы и угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют»,— сказал собеседник агентства.

Вчера, 27 апреля, в деревне Логоушка Кетовского района при пожаре погиб человек, выгорело более 70 строений. В Кургане эвакуировали жителей нескольких районов, огонь перекинулся на территорию мостостроительного завода «Курганстальмост». Возбуждено дело о халатности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огонь дошел до Кургана».

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