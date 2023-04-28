СК завел дело о халатности по факту пожара в деревне Кетовского района

По факту крупного пожара в деревне Логоушка Кетовского района возбуждено уголовное дело о халатности (ч.2 ст.293 УК РФ). На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщают в управлении СК России по Курганской области.

27 апреля в результате масштабного пожара в деревне Логоушка погибла местная жительница, были уничтожены около 70 строений. По версии следствия, бедствие произошло из-за халатности должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения безопасности населенного пункта в пожароопасный период. В ходе расследования будет дана оценка действиям работников органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров и иных лиц. Планируется провести экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего.