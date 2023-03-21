Прошивочка вышла

Частные мастера и небольшие сервисные центры начали оказывать услуги по смене вшитого в телефон Samsung кода региона. Программы для ПК, инструкции к которым опубликованы на профильных форумах, позволяют включить Samsung Pay на не предназначенных для России аппаратах. Крупные сети магазинов и сервис-центров, однако, предлагают максимум консультации — источники “Ъ” объясняют это возможными техническими проблемами в работе прошивок, не предназначенных для конкретных моделей устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” опросил магазины и сервис-центры о возможности смены кода региона на телефонах Samsung. От кода региона зависит, в частности, работоспособность бесконтактной платежной системы Samsung Pay: добавлять карты «Мир» российских банков можно только на устройства с российским кодом. Готовность перепрошить телефон Samsung с принадлежности к Казахстану на российскую подтвердили в сервисных центрах SamsungRepair (Москва, 950 руб.) и re-Center (Санкт-Петербург, 4,5 тыс. руб.).

Samsung и Apple после начала военных действий на Украине перестали поставлять телефоны в РФ. После легализации параллельного импорта поставщики-импортеры начали ввозить в страну телефоны, предназначенные для других рынков. Уход Visa и Mastercard фактически отключил для российских клиентов все штатные системы бесконтактных платежей, однако Samsung Pay в РФ продолжил обеспечивать платежи с карт «Мир».

Привязка платежной системы к встроенному в телефон коду региона — это особенность Samsung, у Apple она зависит от региона учетной записи, который можно поменять без неавторизованных вмешательств. Смена региона на устройствах Samsung осуществляется с помощью ПК и любительского программного обеспечения (SamKey, SamFw FRP Tool), инструкции по его использованию опубликованы на профильных форумах.

В крупных сетях (Pedant.ru) и в сервисных центрах, указанных на сайте Samsung в качестве официальных («Твой мобильный сервис», «Телемикс» и т. п.), отказались менять регион телефона. Зато услуги по смене региона, «установке» или «разблокировке» Samsung Pay предлагают частные мастера на Avito, цены колеблются от 500 до 5 тыс. руб. Продавец-консультант одного из монобрендовых магазинов Samsung в Москве (ООО «Носимо») сказал, что технически возможно «активировать» Samsung Pay на не предназначенных для России телефонах, но порекомендовал установить платежную систему Mir Pay от НСПК.

Персонал «М.Видео-Эльдорадо» может «безвозмездно проконсультировать посетителя по доступным способам активации платежного сервиса», сообщили “Ъ” в компании. В «Ситилинке» говорят, что не оказывают услуг по смене региона. В российском подразделении Samsung не ответили на запрос.

Актуальность услуг по смене региона Samsung выросла с выходом телефонов линейки Galaxy S23 в феврале 2023 года. Интерес к теме, однако, стабильно растет с лета. По данным сервиса «Яндекс.Подбор слов», в мае 2022 года пользователи сделали 395 запросов по смене региона, а в феврале 2023 года — 886. Пик пришелся на март 2022 года — 1,2 тыс. запросов.

Крупные компании не занимаются неавторизированной модификацией телефонов, опасаясь, что «позднее проявятся технические проблемы», говорит источник “Ъ” на рынке электроники: «Нельзя исключать, что прошивка, не предназначенная для конкретной модели устройства, будет работать некорректно. Тогда клиент решит, что магазин сломал его телефон».

Большинство магазинов и сервис-центров «рассчитывают, что ситуация нормализуется и они снова будут работать хотя бы с частью мировых производителей», говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, тот факт, что для официально не выходивших в РФ телефонов доступны «российские» обновления, «может означать желание Samsung работать в России».

Юрий Литвиненко