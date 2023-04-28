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Коммерсантъ FM
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Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Подобная рекомендация была дана по ряду причин, в том числе из-за усилившихся геополитических рисков, отрицательно повлиявших на финансовые результаты «Норникеля». По итогам 2021 года совдир рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 1166,22 руб. на одну обыкновенную акцию (около $15,55).

«Предыдущие дивиденды (за 2021 год) были выплачены за счет кредитных средств. Выполнение обязательства по выплате дивидендов перед акционерами привело к удвоению размера чистого долга с $4,9 млрд на конец 2021 года до $9,8 млрд на конец 2022 года»,— называет «Норникель» сегодня, 28 апреля, одну из причин вероятного отказа от дивидендов за 2022 год. Также компания упоминает возможное усиление санкционного давления и снижение цен на корзину металлов из-за замедления мировой экономики.

«В 2022 году компания столкнулась со снижением выручки и ростом себестоимости. Традиционные логистические цепочки были разрушены, а инвестиционные проекты потребовали серьезной корректировки»,— сообщает «Норникель».

По итогам 2022 года «Норникель» заработал $437 млн свободного денежного потока, что в 10 раз меньше, чем годом ранее.

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Мария Федотова

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