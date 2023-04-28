Бакальчук рассказала о планах провести ребриндинг Wildberries

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что компания намерена провести ребрендинг. По ее словам, Wildberries не будет менять название на «Ягодки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Бакальчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татьяна Бакальчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю, мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный»,— сказала госпожа Бакальчук журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, Wildberries пока рассматривает разные варианты ребрендинга, окончательный вариант еще не утвердили. Татьяна Бакальчук добавила, что компания также будет стремиться больше рассказывать о своей социальной значимости.

15 августа 2022 года Wildberries сменил название на «Ягодки» в рамках маркетинговой акции. Татьяна Бакальчук говорила, что клиентам маркетплейса понравилась эта идея. В том же месяце компания подала заявку на регистрацию торгового знака «Ягодки». Татьяна Бакальчук также не исключала переименование маркетплейса в WB.

Олеся Павленко