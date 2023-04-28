Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам без учета потолка цены

Президент России Владимир Путин вывел из-под запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов по условиям ценового потолка поставки дружественным странам. Это затрагивает контракты, заключенные до 1 февраля.

«Действие настоящего указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами... в области поставок нефти с государствами, не включенными в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия»,— сказано в указе.

Потолок цен на нефть ввели G7, ЕС и Австралия. С 5 декабря 2022 года действует потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель. С 5 февраля также действует ограничение на стоимость нефтепродуктов. Владимир Путин в ответ запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. Указ был подписан 27 декабря. Минэнерго утверждало, что Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7. Вице-премьер РФ Александр Новак накануне привел данные: Россия в 2023 году перенаправит свыше 60% нефти, поставлявшейся в Европу.

О ситуации на рынке нефти читайте в материале «Ъ» «Охота за танкерами».