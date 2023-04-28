Набиуллина: передача российских «дочек» иностранных банков под внешнее управление нецелесообразна

Банк России не поддерживает идею распространить на банки практику передачи во внешнее управление российских «дочек» иностранных компаний. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Что касается возможности передачи российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, то эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования экономики России»,— заявила Набиуллина. В банковском секторе передачу активов под управление ЦБ не считает целесообразным, подчеркнула она.

25 апреля президент Владимир Путин разрешил передавать во временное управление иностранные активы в случае изъятия российских за рубежом. Согласно указу, под временное управление Росимущества перешли 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum). Подобное временное управление может прекращаться по решению президента России. Тогда же Росимущество допустило расширение перечня иностранных компаний под внешним управлением.

В конце октября 2022 года господин Путин утвердил список из 45 банков, перечень банков, которым запрещено совершать сделки с долями иностранцев. В перечень банков вошли, в том числе, Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, Дойче банк и ОТП Банк.

Мария Федотова