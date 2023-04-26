Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росимущество допустило расширение перечня иностранных компаний под внешним управлением

Перечень предприятий, находящихся под внешним управлением при необходимости может быть расширен, сообщила пресс-служба Росимущества, комментируя указ президента России Владимира Путина об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

В ведомстве отметили, что указ вводит внешнее управление точечно, в отношении имеющих первостепенное значение генерирующих активов. Подобный подход, в частности, исключает риски влияния политической позиции ряда недружественных стран на экономическую и энергетическую безопасность России, заявила пресс-служба.

25 апреля Владимир Путин подписал указ, который предполагает введение временного управления имуществом компаний, связанных с иностранными государствами, в случае блокировки российских активов в этих странах. Согласно документу, под временное управление Росимущества переходят 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum). Временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента РФ.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...