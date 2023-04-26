Росимущество допустило расширение перечня иностранных компаний под внешним управлением

Перечень предприятий, находящихся под внешним управлением при необходимости может быть расширен, сообщила пресс-служба Росимущества, комментируя указ президента России Владимира Путина об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

В ведомстве отметили, что указ вводит внешнее управление точечно, в отношении имеющих первостепенное значение генерирующих активов. Подобный подход, в частности, исключает риски влияния политической позиции ряда недружественных стран на экономическую и энергетическую безопасность России, заявила пресс-служба.

25 апреля Владимир Путин подписал указ, который предполагает введение временного управления имуществом компаний, связанных с иностранными государствами, в случае блокировки российских активов в этих странах. Согласно документу, под временное управление Росимущества переходят 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum). Временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента РФ.

Эрдни Кагалтынов