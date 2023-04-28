Возбуждено уголовное дело о загрязнении тамбовской реки Царевка на 7 млн рублей, нарушителем может быть «Русагро»

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка (ч. 1 ст. 250 УК РФ, до трех месяцев ареста) в Знаменском районе Тамбовской области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Кто стал фигурантом дела и кто ведет расследование, в прокуратуре не уточнили. Там рассказали, что ранее был зафиксирован сброс стоков на каскад водоемов из трех прудов без названия и в Царевку. На основании результатов исследований отобранных проб воды региональное министерство экологии и природных ресурсов определило ущерб водоему в 7 млн руб.

В деле может быть замешан сахарный завод ГК «Русагро». Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск областного прокуратуры и регионального минприроды к ООО «Русагро-Тамбов». Суть претензии в документации пока не раскрывается. В прокуратуре сообщили агентству «Абирег», что иск направлен на взыскании 7 млн руб. ущерба Царевке.

Об уголовных делах о загрязнении аграрными предприятиями белгородской природы читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Мираторг" растекся по лесу».

Иван Недокопов

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