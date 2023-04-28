С июня авиарейсы между Петербургом и Челябинском станут ежедневными

Авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») увеличит частоту рейсов на маршруте Санкт-Петербург—Челябинск в летний сезон, сообщила пресс-служба перевозчика. С мая частота составит до 11 раз в неделю, с июня рейсы станут ежедневными.

«Широкая география полетов «России» из базового аэропорта Пулково даст возможность жителям Челябинской области спланировать путешествие не только в Северную столицу, но и отправиться в другие точки маршрутной сети авиакомпании»,— говорится в сообщении.

Часть дополнительных рейсов будет выполняться на саомлетах Airbus A319 вместимостью до 128 человек. Также на линии планируется эксплуатация отечественных Sukhoi Superjet 100 в на 95 пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что частота рейсов из Пулково в Казань увеличится до трех в сутки.

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