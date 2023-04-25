Частота рейсов из Пулково в Казань увеличится до трех в сутки

Авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») в летний период увеличит частоту полетов по маршруту Санкт-Петербург—Казань до трех в сутки. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«На направлении Санкт-Петербург—Казань авиакомпания "Россия" увеличит частоту полётов с одного до трех в сутки»,— говорится в сообщении, опубликованном 24 апреля.

Одновременно авиакомпания на летний период увеличит частоту рейсов в столицу Татарстана из Москвы до девяти в сутки. Дополнительно будут усилены маршруты Казань—Сочи и Казань—Минеральные Воды.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что летом между Петербургом и Лабытнанги запустят прямой железнодорожный маршрут.

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