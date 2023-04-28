Мэр Липецка Евгения Уваркина увеличила число заместителей до шести

Депутаты горсовета Липецка утвердили новую структуру мэрии, в которой не будет первого вице-мэра, а число заместителей вырастет до шести. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Изменения вступят в силу после их внесения в устав Липецка. До этого временно первым вице-мэром побудет курирующая социальный блок заместитель мэра Анна Шамаева. Должность вице-мэра по экономике сохранит Ирина Артемова. Новыми замами станут действующие чиновники — председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая, председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов и Наталья Попова, которая управляет делами мэрии.

По словам главы Липецка Евгении Уваркиной, новая структура нужна для увеличения «ведомственной персональной ответственности» руководителей департаментов, которые будут курировать реализацию трех концессий с многомиллиардными инвестициями в электротранспорт, очистные сооружения и водопроводно-канализационную сеть, а также комплексное развитие территорий. «Расходы бюджета на содержании администрации не возрастут, так как не увеличивается численный состав. Функционал первого заместителя будет распределен между шестью заместителями, а в отсутствии главы исполнять обязанности будет один из них», — заверила мэр.

В конце марта первый вице-мэр Вадим Негробов покинул пост, чтобы возглавить ООО «РВК-Липецк», которое занимается двумя коммунальными концессиями.

О том, как вместо одного проекта у РВК появилось два, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Липецк разделил концессии».

Иван Недокопов

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