Еврокомиссия предложила выделить новый пакет помощи Украине на €45 млрд
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении выделить еще €45 млрд на нужды Украины. Эти средства ЕК направит сверх одобренного до конца 2027 года кредита в размере €90 млрд.
«Еврокомиссии не хватает €70 млрд финансирования на 2027 год. Поэтому сегодня мы приняли решение создать новый механизм финансирования Украины на €45 млрд»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции (трансляция велась в ее аккаунте X). По словам главы ЕК, оставшиеся €25 млрд, вероятно, смогут выделить европейские партнеры. По данным Politico, ЕК предложила воспользоваться средствами Великобритании, Норвегии, Японии и Канады.
Для одобрения нового кредита Евросоюзу нужно получить поддержку всех 27 стран-участниц. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже заявляли о нежелании участвовать в дальнейшем финансировании Украины, писала Financial Times.