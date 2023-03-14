Застройщики не захотели заниматься комплексным развитием 8 га в Липецке

На торги на право комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Радиаторная и Калинина в Липецке не поступило ни одной заявки. Об этом на заседании комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию рассказала председатель городского департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий. Итоги торгов должны были подвесит 1 марта, но сообщения и протоколов о резальутах не опубликовано.

Мэрия была готова отдать под КРТ 8,1 га. На этой территории стоят 57 индивидуальных и 14 многоквартирных дом, а также пять нежилых объектов. Все эти постройки предназначены под снос, несмотря на то, что не они не признаны аварийными. Вместо них можно построить 129,4 тыс. кв. м, в том числе 80,2 тыс. кв. м жилья до девяти этажей. Кроме того, застройщик обязан возвести детсад на 260 мест.

По словам Светланы Сурмий, все потенциальные инвесторы заявили об убыточности проекта. «Главными причинами стали нежелание нескольких владельцев частных домов переезжать в многоэтажное жилье, а также то, что эта территория подтапливается, а мероприятия по водопонижению и водоотведению слишком дороги», — цитирует чиновницу Gorod48.

Госпожа Сурмий анонсировала обязательно изменение параметров КРТ для привлечения застройщиков. Ранее к такому же решению пришли власти Воронежа в отношении квартала на 6 га, ограниченного улицами 9 Января, Малаховского, Семилукской и Краснодонской. На первые торги по КРТ этого района никто не заявился, после чего мэр Вадим Кстенин поручил проработать возможность больших объем жилья и снижение обязательств по социальной инфраструктуре.

О первом и пока единственном успешном проекте комплексного развития в Липецке читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Александр Прытков

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