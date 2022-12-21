Очистные сооружения заливают деньгами

Местная структура федерального оператора в сфере ЖКХ «Росводоканала» в 2,3 раза, с 1,8 до 4,2 млрд руб., увеличивает вложения в модернизацию очистных сооружений Липецка. Ранее компания планировала по концессии сделать лишь часть работ, оставив за ее рамками самый дорогостоящий этап — создание термосушки и термоутилизации осадка. Власти планировали эти работы в рамках отдельной концессии, однако в итоге договорились об 1,6 млрд руб. займа от Фонда национального благосостояния и включили их в то же соглашение. Срок самой модернизации увеличился на год. Стоимость ранее запланированных работ выросла почти на 118 млн руб. Создание термосушки и термоутилизации оценивается в 2,2 млрд руб. Ту же сумму составит софинансирование со стороны властей, ранее концессией не предусмотренное. Эксперты напоминают о необходимости изменения тарифной политики для окупаемости таких проектов.

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Мэрия Липецка опубликовала конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения на собственность МУП «Липецкая станция аэрации» («ЛиСА», управляет очистными сооружениями города мощностью 221 тыс. куб. м в сутки). Инициатором проекта является «РВК-Липецк» — структура федерального оператора «Росводоканал», который с 2012 года управляет по концессии почти всей системой водоснабжения и водоотведения Воронежа, а в конце этого года получил в концессию на 49 лет водоканалы Липецка. Заявки принимаются до 2 февраля. При отсутствии других желающих концессия будет заключена с «РВК-Липецк».

В ноябре компания уже выходила с предложением взять очистные сооружения Липецка в концессию на 48 и 11 месяцев. Однако в конце месяца мэрия отменила конкурс. В администрации „Ъ“ поясняли, что решили изменить условия концессии — общий объем вложений в модернизацию очистных сооружений оценивается примерно в 5 млрд руб., но РВК был готов выполнить объем только на 1,8 млрд руб.

Ранее мэр Евгения Уваркина рассказывала, что помимо запланированных первым проектом строительства комплекса переработки осадка сточных вод и трубопровода, создания системы аэрации и перемешивания аэротенков на участке биологической очистки и системы газоочистки выбросов требуется организовать термосушку и термоутилизацию осадка. Эти работы власти планировали провести за счет федерального бюджета или в рамках другой концессии.

Однако в итоге власти договорились об увеличении инвестиций и, соответственно, большем объеме работ. Размер вложений вырос в 2,3 раза — с 1,8 (в ценах 2022 года) до 4,2 млрд руб. (в ценах 2023 года). Из них 1,6 млрд руб.— средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) через заем от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Председатель городского департамента ЖКХ Андрей Переверзев пояснял депутатам горсовета, что в новом проекте концессии это будет третий кредитор — помимо госкорпорации «Вэб.РФ» и финансового института развития жилищной сферы «Дом.РФ». Глава департамента экономического развития Наталья Игнатенко отмечала, что общая задолженность перед ФНБ вместе с процентами по концессии составит 2,3 млрд, но «нагрузки на городской бюджет не будет»: «Все ляжет на бюджет области».

Срок концессии не изменился, следует из документации. Однако на год сдвинулась сама модернизация очистных — она пройдет с 2023 по 2026 год. В первый год РВК намерен вложить 673,9 млн руб. (ранее 1,1 млрд), во второй — 1,3 млрд (ранее 556,9 млн), в третий — 897,3 млн (ранее 173,9 млн), в четвертый — 1,3 млрд.

Новые мероприятия в рамках проекта планируется завершить в 2026 году, и они станут одними из самых капиталоемких. Создание термической сушки осадка сточных вод оценивается в 1,3 млрд руб. В результате масса выбросов должна снизиться с 1,2 до 0,1 т в год. В отделение термической утилизации осадка вложат 959,5 млн. Помимо снижения массы выбросов результатом станет утилизация 100% свежеобразующегося осадка сточных вод.

Увеличились и затраты на мероприятия, запланированные первой концессией,— в общем на 117,9 млн руб. С 1,005 до 1,07 млрд выросла стоимость отделения обезвоживания осадка сточных вод. Работы, которые должны привести к снижению концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах, а также влажности и объема свежеобразующегося осадка стоков, по-прежнему планируется завершить к концу 2024 года.

Стоимость системы аэрации и перемешивания аэротенков на участке биологической очистки увеличилась с 521,7 до 555,1 млн. При этом ввести ее надо в конце 2024-го (ранее 2025-го). также с 2027 на 2026 год сдвинулась цель по снижению доли проб сточных вод, не соответствующих нормативам, с 44,29 до 22,15%. Работающий на этот же показатель трубопровод для выпуска сточных вод все так же должен быть построен до конца 2023 года, но его цена выросла с 38,2 до 40,7 млн.

Создание системы газоочистки выбросов потребует 212,9 млн вместо 200,2 млн. При этом вместо конца 2023 года ее сделают теперь к концу 2024 года. Результат должен быть тот же — снижение концентрации дурнопахнущих веществ с 0,414 до 0,1 т в год. По-прежнему к концу 2024 года должна быть готова автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки. Но ее стоимость выросла с 76,6 до 81,5 млн. При этом также с 2025 года в результате расход энергии должен составить не более 0,669 кВтч на кубометр.

Изменились и показатели валовой выручки концессионера по водоотведению. Ранее ее рост планировался с 335,1 млн в 2023 году до 1,45 млрд в 2071 году, теперь в те же сроки — со 177,8 млн до 1,56 млрд.

По словам директора «ЛиСА» Алексея Комарова, благодаря термосушке и термоутилизации за пять лет можно избавиться от половины накопленного илового осадка. Всего на очистных сооружениях скопилось 200 тыс. т. Новые установки могут утилизировать до 20 тыс. т в год. При этом еще 100 тыс. т утилизировать с их помощью нельзя. «Осадок лежал десятилетиями, он потерял все свои свойства как топливо, там будет естественный процесс утилизации. Либо компостирование, либо вывозка на иловые карты для временного хранения»,— объяснил депутатам господин Комаров.

Глава экспертного совета при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Ирина Булгакова отметила, что привлечение частных инвестиций в концессии по ЖКХ в основном упирается в тарифную политику и систему сбыта.

«Если не исправить эту ситуацию, то никакие другие законы про ГЧП ее не исправят, хотя подправить могут. У отрасли из года в год ухудшается финансовое состояние, тарифы ниже фактической инфляции, то есть идет недофинансирование. При этом из года в год растет собираемость, но падают выплаты из федерального и региональных бюджетов на соцподдержку людей с малыми доходами. Без всего этого бизнес работать не сможет»,— пояснила госпожа Булгакова.

Александр Прытков