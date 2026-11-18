Министр экономики Армении отменил визит в Москву
Министр экономики Армении господин Геворг Папоян отменил запланированную на 18 ноября поездку в Москву. Об этом он сообщил журналистам. По его словам, решение связано с отсутствием двух других армянских министров.
«В повестке были следующие вопросы: министры должны были собраться для обсуждения вопросов таможенного регулирования. Но двое коллег — министров в последний момент не смогли принять участие»,— пояснил господин Папоян (цитата по ТАСС).
При этом министр отметил, что сама встреча не отменяется. Переговоры состоятся в Москве, но на уровне заместителей глав ведомств, которые уже находятся в российской столице.
Накануне премьер-министр Армении господин Никол Пашинян подписал распоряжение о направлении господина Папояна в двухдневную рабочую командировку в Москву для участия в консультациях по торговой политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развитию приоритетных отраслей промышленности. Визит был намечен на 18-19 ноября.