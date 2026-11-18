27-летний Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В прошлом сезоне голкипер провел за клуб 27 матчей, в 12 из которых отстоял «на ноль», и пропустил 28 мячей. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов. Россиянин был номинирован на приз лучшему вратарю по версии журнала France Football, который выступает организатором премии «Золотой мяч». В голосовании он занял четвертое место.