Сафонов претендует на приз лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards
Российский голкипер французского ПСЖ вошел в число номинантов на приз лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии, которая состоится 28 декабря в Дубае.
Также в список претендентов включены:
Диогу Кошта («Порту», сборная Португалии);
Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», Италия);
Жоан Гарсия («Барселона», Испания);
Грегор Кобель («Боруссия», Швейцария);
Майк Меньян («Милан», Франция);
Эмилиано Мартинес («Челси», Аргентина);
Давид Райя («Арсенал», Испания);
Унаи Симон («Атлетик», Испания).
27-летний Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В прошлом сезоне голкипер провел за клуб 27 матчей, в 12 из которых отстоял «на ноль», и пропустил 28 мячей. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов. Россиянин был номинирован на приз лучшему вратарю по версии журнала France Football, который выступает организатором премии «Золотой мяч». В голосовании он занял четвертое место.
Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов (EFC). Премия вручается с 2010 года.