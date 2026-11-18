«Пользователь должен быть совершеннолетним»
Александр Леви — о новых умных очках Gentle Monster
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Умные очки все настойчивее притворяются обычными. И модными. Бренд Gentle Monster вместе с Google и Samsung представил в Нью-Йорке коллекцию из шести оправ в 16 сочетаниях цветов и линз. Электронику часто выбирают по характеристикам, но очки все-таки сначала примеряют. Поэтому вместо витрины с гаджетами — инсталляция на Уолл-стрит. Оценить коллекцию на себе можно до 23 ноября, зарегистрировавшись заранее.
Умные очки работают на платформе Android XR и чипе Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Производитель обещает до девяти часов работы без подзарядки в смешанном режиме использования. Заявлена совместимость с отдельными моделями Google Pixel, Samsung Galaxy и iPhone. Среди особенностей новинки не только встроенная камера на 12 Мп, но и фраза активации ИИ-ассистента «Hey Gemini». По данным 9to5Google, новая голосовая команда впервые появилась именно на этих очках. Раньше для этого использовали «Hey Google».
Камера в очках нужна не только для фото и видео. Через нее информацию получает нейросеть. Ее можно попросить перевести меню или рассказать о незнакомом здании. Google также заявляет о переводе разговоров более чем на 70 языков. Результат пользователь услышит через встроенные в дужки динамики. Этим же способом очки подскажут дорогу — смотреть в экран смартфона не обязательно.
Но совсем отказаться от телефона не получится. Для общения с Gemini очкам нужно подключение по Bluetooth и доступ к мобильному интернету. Кроме того, пользователь должен быть совершеннолетним и использовать аккаунт Google из США или Южной Кореи. Это ограничение компания указывает отдельно. Стоимость умных новинок Gentle Monster — от $449 до $489.