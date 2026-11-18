Камера в очках нужна не только для фото и видео. Через нее информацию получает нейросеть. Ее можно попросить перевести меню или рассказать о незнакомом здании. Google также заявляет о переводе разговоров более чем на 70 языков. Результат пользователь услышит через встроенные в дужки динамики. Этим же способом очки подскажут дорогу — смотреть в экран смартфона не обязательно.