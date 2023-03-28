Вадим Негробов покинул должность первого вице-мэра Липецка

Первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов уходит в отставку. Об этом на очередной сессии горсовета сообщила мэр Евгения Уваркина. С 1 апреля господин Негробов возглавит ООО «РВК-Липецк». Должность первого вице-мэра пока останется вакантной.

Фото: lipetskcity.ru

«Для города очень важно, чтобы после заключенного концессионного соглашения с "Росводоканалом" инвестиционная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры выполнялась. Мы отдаем это направление большому профессионалу, нашему местному»,— сказала госпожа Уваркина.

Вадим Негробов был назначен на должность первого вице-мэра в сентябре 2021 года. Ранее он возглавлял департамент ЖКХ администрации Липецка.

Владимир Зоркий

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