Fisker выходит в плавание

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему модель Хенрика Фискера заинтересует покупателей больше, чем Tesla.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fisker Фото: Fisker

Автомобильная компания Fisker объявила о том, что в ее жизни на этой неделе произошли два важных события. Первое — кроссовер Ocean стал обладателем престижной дизайнерской премии Red Dot Award как самый красивый электромобиль года. Второе — модель получила в Европе всю необходимую сертификацию, и электрический внедорожник Fisker Ocean поступит в продажу уже 5 мая.

Собственно, дизайнерской награде удивляться едва ли стоит. Основатель компании, датчанин Хенрик Фискер, в свое время прославился в автомобильном мире не как бизнесмен, а как художник. Например, его авторству принадлежат такие общепризнанные шедевры промдизайна, как BMW Z8 или Aston Martin V8 Vantage. Что касается европейского сертификата, то его получение логично. Fisker Incorporated — американская компания со штаб-квартирой в Калифорнии. Но производство электрического кроссовера с осени прошлого года ведется на предприятии Magna Steyr в австрийском городе Грац.

В первом полугодии 2023-го планируется выпустить несколько сотен Fisker Ocean. Но то, что этот электромобиль будет редким и все станут на него оборачиваться, не единственное его достоинство. Помимо красоты он обладает довольно большим запасом хода на одном заряде батареи — до 700 км. У машины есть проекционный дисплей. Но он способен показывать не только скорость или подсказки навигации, но и выводить перед водителем текст песни, если в дороге ему захочется воспользоваться опцией караоке. А опция California Mode позволит нажатием одной кнопки опустить все стекла в салоне, включая стекло на двери багажника, так что кроссовер превратится фактически в кабриолет, и ваши вокальные данные сможет оценить вся округа.

Цена пока не объявлена, но это еще одна фишка Fisker Ocean. Уже известно, что она будет гораздо ниже цен на продукцию марки Tesla. При том что по технике машины Илона Маска не лучше, а по сути гораздо скучнее, чем то, что предлагает Хенрик Фискер.