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Коммерсантъ FM
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Решетников рассказал о росте числа мигрантов из Узбекистана в четыре раза

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что за последние семь лет число приезжающих работать в страну трудовых мигрантов их Узбекистана выросло в четыре раза.

По словам главы Минэка, в 2022 году был принят закон, который разрешает гражданам Узбекистана работать в России вне зависимости от того, с какой целью они изначально приезжали в страну.

«Нам действительно не хватает кадров, поэтому мы ценим жителей Узбекистана, которые приезжают к нам и работают»,— рассказал господин Решетников (цитата по ТАСС) на международном инвестиционном форуме в Ташкенте.

Он также добавил, что в Узбекистане сейчас работает более 3 тыс. компаний с участием российского капитала, никаких проблем у отечественного бизнеса в стране не возникает.

В феврале сообщалось, что Минтруд России планирует приостановить пилотный проект по привлечению граждан Узбекистана на стройки страны, начатый в октябре 2021 года. В рамках программы процедуры по оформлению документов для работы были перенесены в Узбекистан, однако отмена антиковидных ограничений на пересечение границ сделала продолжение программы нецелесообразным, посчитали в ведомстве.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мигранты прилетят без пилота».

Александр Кислов

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