Правительство приостановит проект по привлечению граждан Узбекистана на стройки

Министерство труда и социальной защиты планирует приостановить пилотный проект по привлечению граждан Узбекистана на стройки России, начатый в октябре 2021 года. В рамках программы процедуры по оформлению документов для работы были перенесены в Узбекистан, однако отмена антиковидных ограничений на пересечение границ сделала продолжение программы нецелесообразным, считают в правительстве.

«Приостановить действие постановления правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. №1694 "О реализации пилотного проекта по привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сферах строительства, легкой промышленности и агропромышленного комплекса"»,— говорится в документе Минтруда (цитата по «РИА Новости»).

В Министерстве строительства и ЖКХ подчеркнули, что ведомство также участвовало в проработке вопроса о приостановке проекта. В рамках пилотного проекта на российские стройки приехало 4750 граждан Узбекистана.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что по программе ввоза строителей из Узбекистана в Россию не пустили около 65% мигрантов.

Андрей Сапожников