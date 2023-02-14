Мигранты прилетят без пилота

Минтруд предложил приостановить действие пилотного проекта, в рамках которого граждане Узбекистана могли въезжать в Россию в упрощенном порядке для работы на стройках, в АПК и легкой промышленности. Представители строительной отрасли отмечают, что «пилот» помог компенсировать дефицит работников в период пандемии, но сейчас уже необходимо переходить к оптимизации процедур привлечения иностранной рабочей силы в целом. Власти Узбекистана полагают, что отмена эксперимента не сократит набор граждан этой страны для работы в строительной отрасли РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подготовленный Минтрудом проект постановления правительства о приостановлении пилотного проекта по привлечению в РФ трудовых мигрантов из Узбекистана опубликован на портале regulation.gov.ru. Напомним, что в период пандемии, в октябре 2021 года Минтруд, Минстрой и МВД объявили о начале апробации нового механизма допуска в страну иностранной рабочей силы. В рамках соглашения с Узбекистаном был разрешен въезд в РФ 10 тыс. граждан этой страны для работы в сфере строительства и на предприятиях агропромышленного комплекса – затем к ним добавилась легкая промышленность, а потолок численности был отменен. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм трудовые мигранты проходили медобследование, ПЦР-тестирование и вакцинацию на территории Узбекистана. Проект был нацелен на решение проблемы дефицита рабочей силы — на фоне оттока мигрантов из-за ковидных ограничений он тогда вырос до 2 млн человек.

Как пояснили “Ъ” в Минстрое, после снятия ограничений, в том числе на пересечение границ, продолжение проекта в существующем виде «не совсем целесообразно». В рамках «пилота» для работы в строительной сфере РФ, по данным ведомства, въехало 4,7 тыс. граждан Узбекистана. По мнению объединения НОСТРОЙ, пилотный проект был «эффективным решением проблемы кадрового голода в строительной отрасли в краткосрочной перспективе», и возвращение к прежнему порядку регулирования въезда иностранной рабочей силы «отвечает реалиям сегодняшнего дня». При этом, как сообщили “Ъ” в НОСТРОЙ, сейчас строительному сектору требуется 188 тыс. рабочих различных специальностей. Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов полагает, что предложение приостановить действие проекта — «результат ситуации, когда трудовые ресурсы не удовлетворены условиями работы и оплаты на стройках, а работодатели — качеством выполнения работ». Сейчас, по его словам, в отрасли все больше востребованы специалисты с определенным уровнем образования, умеющие работать со сложной техникой и электроникой. «Среди граждан Узбекистана хватает квалифицированных специалистов, но они и у себя на родине получают высокие зарплаты, а в Россию едут в основном так называемые разнорабочие»,— говорит эксперт.

Отметим, ранее глава агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Бахром Абдувалиев заявлял, что со снятием антиковидных ограничений на границах многие мигранты стали выезжать на работу самостоятельно. «Приостановка пилотного проекта вряд ли окажет влияние на снижение набора граждан Узбекистана в строительную отрасль России»,— сказал во вторник «РИА Новости» представитель этого агентства. Всего по состоянию на декабрь 2022 года в РФ находились около 1,5 млн узбеков. Общая статистика МВД России подтверждает, что сейчас существенного снижения притока трудовых кадров из безвизовых стран не наблюдается. За 2022 год миграционные службы выдали мигрантам почти 2 млн патентов. Для сравнения — в 2019-м этот показатель составлял 1,7 млн.

В Минстрое сообщают, что теперь работа продолжится не по точечным проектам, а по комплексному решению вопроса оптимизации привлечения иностранной рабочей силы. Речь, в частности, может идти о реформе миграционного законодательства — правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму в конце ноября (подробнее см. “Ъ” от 28 ноября 2022 года). Пока, как говорит источник “Ъ” в МВД, работа над документом приостановлена на неопределенный срок. «Мешают как технические сложности, такие, например, как нехватка чипов, необходимых для выдачи миграционных карт нового образца, так и идеологические разногласия сторон обсуждения законопроектов»,— отмечает он.

Евгения Крючкова, Анастасия Мануйлова