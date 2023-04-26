Дом культуры подвел министра

Возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Чиновника задержали на рабочем месте. Уголовное дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры — здания не соответствовали требованиям проектной документации. Николай Плаксин отказался давать показания и сотрудничать со следствием. В прошлом году в связи с этим же преступлением было возбуждено аналогичное уголовное дело против руководителя Госстройнадзора Владимира Захарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Плаксин отказался давать показания и сотрудничать со следствием

Фото: samregion.ru Николай Плаксин отказался давать показания и сотрудничать со следствием

Фото: samregion.ru

Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Чиновника задержали во вторник на рабочем месте. В здании министерства строительства региона и в доме Николая Плаксина прошли обыски. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области «Ъ» ответили, что «в настоящее время не комментируют данную ситуацию».

По информации парламентария, уголовное дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в муниципальных районах. Их построили по национальному проекту «Культура» в начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то, что не соответствовали требованиям проектной ­документации.

Следователи ГСУ при ГУ МВД России по региону вынесли постановление о задержании министра на двое суток в изоляторе временного содержания в порядке ст. 91 УПК РФ.Чиновник отказался давать показания и сотрудничать со следствием, рассказал Александр ­Хинштейн.

В пресс-службе регионального правительства прокомментировали «Ъ» информацию о задержании Николая Плаксина: «Всегда строим свою работу на принципах соблюдения закона. Правительством региона безусловно будет оказано полное содействие следствию. Рассчитываем, что уполномоченные органы взвешенно и по справедливости разберутся в ситуации».

В связи с этим же преступлением ранее было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Госстройнадзора Самарской области (ГИСН) Владимира Захарина. Чиновника и трех его подчиненных задержали и арестовали в мае 2022 года. Им также вменили ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии следователей, в январе того же года в ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации на двух объектах, возводимых по нацпроекту «Культура» в Большеглушицком и Кинель-Черкасском районах области. Как сообщал Александр Хинштейн, противоправные указания глава ГИСН получал от вышестоящих руководителей в регио­нальном правительстве, которые отчитывались перед федеральным центром о достижении целевых показателей нацпроекта. ГИСН является подведомственной организацией правительства Самарской области.

Тогда депутат предсказывал, что «фигурантами этого уголовного дела станут и другие самарские чиновники, включая членов правительства, чьи противоправные указания выполнял Захарин». Ранее парламентарий отмечал, что в деле могут появиться новые эпизоды, когда «ГИСН закрывал глаза на строительные недостатки объектов (в т.ч. построенных в рамках нацпроектов), которые затем незаконно вводились в ­эксплуатацию».

По мнению политического консультанта Эрнеста Старателева, уголовное дело против министра строительства региона Николая Плаксина не повлияет на результаты выборов губернатора Самарской области, которые пройдут этой осенью.

«Выборы губернатора и кандидаты не объявлены, поэтому вряд ли уголовное дело может быть элементом чьей-то предвыборной кампании. Более того, до старта избирательной кампании достаточно много времени… Думаю, мы наблюдаем плановую работу силовых органов, деятельность которых не регулируется единым днем голосования. Даже косвенно ситуация вряд ли может повлиять на имидж действующего губернатора; есть множество губернаторов, при которых определенное количество чиновников отправилось за решетку, и это не мешало главам регионов переизбираться на новый срок».

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев придерживается другого мнения. По словам господина Журавлева, оппоненты Дмитрия Азарова могут использовать ситуацию на выборах, но «вряд ли этого будет достаточно». Кроме того, эксперт отметил, что речь может идти не о кампании против главы региона, а о попытках сместить министра строительства или вице-губернатора, курирующего строительство (Виктора Кудряшова. — «Ъ»), с должности.

«Мне кажется, власть Дмитрия Азарова в регионе достаточно устойчивая, особенно учитывая несколько его встреч с президентом Владимиром Путиным. Все органы власти у нас политизированы, поэтому, думаю, уголовное дело возникло не случайно именно сейчас. Но это не обязательно может быть кампанией против губернатора, она может быть направлена на самого министра, потому что должность „хлебная“: Самарская область — богатый регион, в котором к тому же строится новая станция метрополитена, и речь идет об очень большом объеме бюджетных средств. Кроме того, кампания может быть направлена на вице-губернатора, курирующего строительную отрасль, с которого будет непубличный или публичный спрос, вплоть до отставки»,— рассуждает Дмитрий Журавлев.

В конце прошлого года Александр Хинштейн обращался в прокуратуру с просьбой проверить Николая Плаксина на предмет конфликта интересов. Как считает депутат, министр «помогает» группе компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). До того, как возглавить региональный минстрой в сентябре 2021 года, Николай Плаксин работал генеральным директором АО «Волгатрансстрой-метро». По информации парламентария, при министре Николае Плаксине структуры ВТС получили 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд руб. Практически все контракты заключаются по максимальной цене, что «крайне невыгодно для бюджета, но зато помогает озолотить «своих» подрядчиков», отмечал господин Хинштейн. Часть контрактов заключена подведомственным минстрою Управлением капитального строительства (УКС) Самарской области. О начале проверки не сообщалось. Министр ситуацию не комментирует.

Ранее Александр Хинштейн также направил в разные инстанции обращение в связи с ситуацией с включением Николая Плаксина, возглавлявшего тогда АО «БСК-Москва», в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Это произошло в 2017 году, после того как подконтрольная чиновнику фирма сорвала госконтракт по строительству ФОКа для московского вуза. В правительстве области «Ъ» сообщили, что Николай Плаксин исключен из реестра.

Ани Айвазян, Сабрина Самедова