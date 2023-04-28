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Коммерсантъ FM
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РЖД зафиксировало рост спроса на дальние поездки в майские праздники

Пассажиры приобрели 2,5 млн билетов в поезда дальнего следования на майские праздники — с 28 апреля по 10 мая. Число оформленных билетов на 11% превысило показатели прошлого года, сообщили в РЖД. В 2022 году было куплено 2,1 млн билетов для поездок в период майских праздников.

В сообщении РЖД, которое приводит «РИА Новости», отмечается, что для удовлетворения спроса на поездки на майские праздники продаются билеты в поездах свыше чем на 3 млн мест, из которых свыше 320 тыс. — в 800 дополнительных поездах.

Кроме того, на период майских праздников РЖД также запустит туристические поезда, в частности, «Жемчужина Кавказа», «Ко Дню Победы», «Белорусский вояж», «В Сибирь», а также «Серебряный маршрут» и «В Карелию».

В 2023 году россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. Рабочая неделя сократится до четырех дней: с 2 по 5 мая. После выходных с 6 по 9 мая последует сокращенная трехдневная рабочая неделя: с 10 по 12 мая.

По данным экспертов крупных сервисов бронирования спрос на посуточную аренду недвижимости на майские праздники вырос на четверть год к году. Средняя цена за сутки в этом году на майские — около 4 тыс. руб. В списке самых популярных направлений значатся Краснодарский край и Ставрополье, Калининградская, Ярославская и Нижегородская области, а также Татарстан, Дагестан, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Праздники получили бронь».

Милена Костерева

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