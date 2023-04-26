Праздники получили бронь

Россияне выбирают майские праздники под съемной крышей: спрос на посуточную аренду недвижимости в целом вырос на четверть год к году, рассказали “Ъ FM” в крупных сервисах бронирования. Следом увеличились средние цены на такое жилье на 10-15%. Самостоятельные путешественники при этом наиболее активно ищут варианты в регионах, а не в Москве и Санкт-Петербурге, как раньше. Куда чаще всего стремятся россияне? И есть ли еще шансы арендовать дом или квартиру посуточно на майские праздники? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В списке самых популярных направлений на майские праздники значатся Краснодарский край и Ставрополье, Калининградская, Ярославская и Нижегородская области, а также Татарстан, Дагестан, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

Самостоятельные путешественники чаще выбирают именно квартиры посуточно. По сравнению с прошлым годом они стали там жить дольше и платить больше, рассказал директор по маркетингу онлайн-сервиса бронирования «Суточно.ру» Айрат Мусин:

«В среднем туристы едут отдыхать на четыре дня и тратят на аренду около 15 тыс. руб. В прошлом году гости тратили примерно по 10 тыс. руб. за поездку, при этом длительность проживания была около трех дней.

Средняя цена за сутки в этом году на майские — около 4 тыс. руб., и это больше, чем в прошлом году на 11%. Лидер роста по ценам — Минск, здесь стоимость проживания увеличилась на 30%, и одна ночь обойдется более чем в 6 тыс. руб.».

Интерес растет и к апартаментам. По данным сервиса «Островок.ру», в Москве и Санкт-Петербурге он увеличился на 10%, а в регионах — сразу на треть. Причем предложений в этом сегменте достаточно, и варианты еще есть. Такие объекты посуточно на майские праздники тоже обойдутся дороже, чем год назад, подчеркнула руководитель пресс-службы «Островок.ру» Анита Гусич:

«В среднем по России бронируют их за 4,3 тыс. руб., это примерно на 10% выше, чем в прошлом году. В 2022-м средний чек по апартаментам составлял 3,9 тыс. руб. Чуть дороже обходится жилье, например, в Суздале, Карелии, например, в Сортавале. Речь идет о порядке 6 тыс. руб. за сутки проживания. Аренда объектов в Красной Поляне тоже приближается к этой отметке»

Есть совсем немного городов, где суточное размещение на майские подешевело. Рекордсменами оказались Иркутск (падение на 14%, до 3,35 тыс. руб.) и Ростов, где цена снизилась на 10% до 3,5 тыс. руб., подсчитали в сервисе «Островок.ру». А самые дешевые квартиры, по данным портала «Авито Недвижимость», оказались в Удмуртии, Челябинской и Кировской областях. Там сутки обойдутся в среднем менее чем в 1,5 тыс. руб.

При этом загородное жилье — дома, коттеджи и таунхаусы — в целом по стране прибавило в цене более 20% год к году. Сейчас сутки в таких объектах в среднем обходятся в 5 тыс. руб., а ближе к майским праздникам сумма еще подрастет, отметила пиар-менеджер сервиса «Авито Недвижимость» Марина Москаленко:

«Дороже всего отдых на природе на майских праздниках будет в Новосибирской области, там уже сейчас цены на загородную недвижимость достигают 10 тыс. руб. в сутки. В Подмосковье в среднем стоимость посуточной аренды дома, дачи, коттеджа или таунхауса — в районе 8,2 тыс. руб. Дешевле всего отдохнуть в Крыму, это обойдется в 3 тыс. руб. в сутки, в Ростовской области такая же стоимость, и в Ставропольском крае — 2,6 тыс. руб.».

Портал Superjob тем временем выяснил, что каждый второй россиянин планирует провести майские праздники дома. Каждый двадцатый собирается в поездку по России, а за границу — лишь двое из 100. Судя по такой статистике, недостатка в жилье посуточно быть не должно.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".