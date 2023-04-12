Правительство продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года

Правительство России продлило срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным.

Господин Борисов поднял вопрос создания российской орбитальной станции (РОС). По его словам, «время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике».

«Эскизный проект будет готов летом этого года... Новая орбита, новая радиационная обстановка позволят нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы»,— уверяет глава «Роскосмоса».

В июле 2022 года Юрий Борисов сказал, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Позднее в «Роскосмосе» уточнили, что не будут спешить с выходом из проекта. Продлить эксплуатацию российского сегмента МКС рекомендовал в феврале совет главных конструкторов. В ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») утверждали, что на создание РОС потребуется меньше денег, чем на создание и эксплуатацию МКС.

Лаура Кеффер