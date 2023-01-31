Почему обстрелы предприятий не признают форс-мажором

Директор ГК «Инбитек» Игорь Чернов рассказал, что после попадания снарядов по его предприятию в белгородском Шебекине (выпускает металлоконструкции) он попытался выяснить, будет ли обстрел расцениваться как форс-мажор: «Оценку должна давать областная Торгово-промышленная палата, но ее представители ехать на предприятие категорически отказались. Я показывал разрушения по видео — у меня сложился «боевой TikTok» уже. В итоге выдали заключение «прилет был, форс-мажором назвать отказываемся», пояснив, что причина отказа – отсутствие введенной чрезвычайной ситуации или военного положения».

Также он рассказал о других проблемах приграничного бизнеса: «Заказчики приезжают и быстро уезжают, боятся. Говорят: мы вам деньги вперед платить не будем, только по факту – вдруг вас взорвут. Шебекино наполовину опустело, люди уезжают. Банки отказывают в кредитах, дисконты по залогам достигают 95%. Мы полагаем, что при «выпадении» коммерческого заказа у бизнеса на территориях боевого соприкосновения его необходимо замещать заказами государства, но даже изготовление элементов «засечной черты» размещено на местных мощностях лишь частично».

В беседе с «Ъ» господин Чернов заметил, что предприятие потеряло из-за прямого ущерба от обстрелов около 1 млн руб. В такую же сумму оценивается совокупный ущерб от простоев и срывов сроков исполнения заказов. «Ущерб, который принесен по причине неготовности многих заказчиков дальше размещать заказы, пока идут ежедневные обстрелы, подсчитать очень сложно — речь идет о десятке миллионов потерянной выручки»,— отметил он.