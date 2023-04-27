Шойгу прибыл на совещание министров стран ШОС в Нью-Дели

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности»,— указали в оборонном ведомстве (цитата по ТАСС).

В совещании примут участие министры обороны стран ШОС (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, РФ, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан), а также главы оборонных ведомств Белоруссии и Ирана в качестве государств-наблюдателей.

25 апреля глава российского Минобороны провел переговоры с министрами обороны Сирии, Турции и Ирана. Незадолго до этого Сергей Шойгу встречался с министром обороны КНР Ли Шанфу.

Григорий Лейба