МВФ не ждет от экономики многого

Ужесточение монетарной политики, предпринятое, в частности, регуляторами США и зоны евро, пока не привело к устойчивому снижению базовой инфляции в мире — но при этом увеличило риски для финансовой системы, говорится в обновленном макропрогнозе Международного валютного фонда. Сейчас его эксперты ожидают замедления роста мировой экономики в 2023 году до 2,8% с 3,4% в 2022-м. Для экономики РФ прогноз фонда вновь улучшен — рост российского ВВП в этом году может составить 0,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters

Мировая экономика в 2023 году может вырасти на 2,8%, в 2024-м темпы роста ускорятся до 3%, говорится в апрельском макропрогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Обе оценки снижены на 0,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с январским прогнозом. В развитых странах, по ожиданиям фонда, темпы роста в 2023-м снизятся с 2,7% до 1,3%, а их ускорение в 2024-м будет минимальным — до 1,4%. В развивающихся странах рост в этом году замедлится с 4% до 3,9%, в следующем — ускорится до 4,2%.

В США темпы роста замедлятся с 2,1% по итогам 2022 года до 1,6%, в 2024-м замедление еще усилится — до 1,1%. В зоне евро показатель снизится с 3,5% до 0,8% и до 1,4% в 2024-м. По Китаю оценки МВФ остались без изменений (5,2% и 4,5%), по Индии — снижены до 5,9% и 6,3%. По России прогноз улучшен — до 0,7% роста в этом году (ранее — 0,4%). На следующий год, однако, оценка снижена сразу на 0,8 п. п., до 1,3%.

Заметим, оценка МВФ по российскому росту в этом году является одной из самых высоких — Всемирный банк, например, ждет снижения на 0,2%.

Мировая инфляция, по ожиданиям МВФ, будет снижаться — с 8,7% по итогам прошлого года до 7% в этом и 4,9% в следующем году. Рост цен оказался более устойчивым, чем предсказывали эксперты еще несколько месяцев назад. Базовая инфляция в среднем по миру в этом году может снизиться до 5,1% (оценка повышена на 0,6 п. п. по сравнению с январем).

Снижению инфляции препятствует более высокий, чем ожидалось, спрос. Номинальный рост зарплат отстает от инфляции, но снижение уровня безработицы и высокие корпоративные прибыли на фоне выросших цен подтолкнут реальные зарплаты к росту, ожидают эксперты. В таких условиях может потребоваться дополнительное ужесточение монетарной политики или сохранение высоких ставок на протяжении более долгого времени. Заметим, сейчас участники рынков ожидают лишь еще одного повышения ставки ФРС на заседании в мае (на 0,25 п. п.) — после которого, видимо, регулятор завершит цикл ее увеличения.

Беспокойство у МВФ вызывает влияние высоких ставок на финансовый сектор — в фонде ссылаются не только на ситуацию с Silicon Valley Bank (SVB), но и на осенний кризис в гособлигациях Великобритании (их доходность тогда резко выросла на фоне планов правительства нарастить объем заимствований). В фонде не исключают, что мировая финансовая система может подвергнуться новым испытаниям.

Отметим, что другой появившийся во вторник доклад МВФ, посвященный оценке финансовой стабильности, признает эффективность принятых ФРС мер для сдерживания мировой паники после банкротства SVB и его группы. Пока, фиксируется в докладе, благодаря эффективной финансовой политике и механизмам обеспечения ликвидности, риски, возникающие в конкретных банках и финансовых институтах, сдерживаются «достаточно хорошо» и остаются ограниченными.

Хотя в фонде признают, что падение банков отразилось на общем уровне доверия участников рынка к финансовой системе, отмечается, что к серьезным проблемам это все же не привело.

Именно с этим выводом и связана главная рекомендация доклада МВФ: когда инфляционные риски требуют ужесточать денежно-кредитную политику, а финансовые — ее смягчать, следует выбирать первое, но одновременно готовить инструменты для быстрого снижения финансовых рисков. При этом расширять финансовую поддержку банковских и небанковских финансовых учреждений в фонде советуют не превентивно, а только в случае возникновения кризисных ситуаций.

Татьяна Едовина, Кристина Боровикова