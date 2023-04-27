Посол Трейси: США могут принять дополнительные контрмеры в рамках ДСНВ, если Россия не вернется к его исполнению

США рассматривают возможность принятия дополнительных ответных мер по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если Россия не пересмотрит свое решение о приостановке участия в нем. Об этом в интервью «Ъ» заявила посол США в РФ Линн Трейси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линн Трейси

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Линн Трейси

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«США продолжают анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ. Рассмотрение Соединенными Штатами дополнительных контрмер будет определяться результатами нашей оценки влияния российских нарушений на национальную безопасность США и нашей стратегией в отношении возврата России к выполнению ДСНВ»,— уточнила она.

В конце марта США проинформировали РФ о том, что более не будут предоставлять ей часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавались ими дважды в год в рамках ДСНВ. При помощи этого шага администрация президента Джо Байдена надеется убедить Москву пересмотреть свое решение о приостановке участия в этом двустороннем договоре. Ранее Россия и США каждые полгода обменивались данными о своих развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых на трех типах средств доставки (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики) и разбивку количества стратегических средств доставки и боеголовок, развернутых на каждой учтенной в рамках договора базе.

Вместе с тем США пока по-прежнему продолжают уведомлять Россию о перемещениях своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок или изменениях их боевого статуса, как того требует договор.

«США рассматривают контроль над ядерными вооружениями как непременное средство поддержания международной безопасности. Его значение становится особенно велико в периоды напряженности, когда наибольшую важность приобретают ясность и сдерживание. Именно поэтому несоблюдение Россией обязательств по ДСНВ является прискорбным и безответственным»,— заявила в интервью «Ъ» Линн Трейси. В то же время она подчеркнула, что «объявленная российским правительством так называемая приостановка ДСНВ не заставит США отказаться от полной поддержки Украины».

Ранее российские официальные лица давали понять, что Москва пересмотрит свое решение по ДСНВ, только если Вашингтон изменит свой курс по отношению к Украине и откажется от враждебной политики по отношению к России.

Полную версию интервью с Линн Трейси читайте на сайте «Ъ».

Елена Черненко