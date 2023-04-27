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Коммерсантъ FM
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Марафон желаний не совпал с реальностью

Почему блогера подозревают в легализации доходов

Коуча по личностному росту Елену Блиновскую могут обвинить в неуплате 1 млрд руб. налогов уже 27 апреля. Блогера также подозревают в легализации доходов, сообщают СМИ. Создательницу «Марафона желаний» задержали в Смоленской области в четверг утром после возбуждения уголовного дела. По мнению следствия, Блиновская с соучастниками перечислила доходы от своего бизнеса на счета 18 подконтрольных организаций и трех ИП, занизив свой заработок для ФНС. Подробности — у Даниила Бабкина.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В начале марта в неуплате налогов на 300 млн руб. обвинили блогера Лерчек и ее мужа. Чуть позже претензии возникли к Александре Митрошиной. После этого их коллега по блогерскому цеху — Елена Блиновская — могла бы быть более осторожной, но решила покинуть Россию на арендованном Maybach в сопровождении охраны. Ее задержали на границе с Белоруссией в 5 утра.

Почему Елене Блиновской не удалось пересечь границу Белоруссии

Претензии те же, что и к другим блогерам — дробление бизнеса, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения и платить меньше. Единственное отличие — огромная сумма неуплаты, указывающая на миллиардные доходы Блиновской, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов:

«Когда мы видим уголовное дело, где фигурирует почти 1 млрд руб., это означает, что госпожа Блиновская могла получить в районе 3 млрд руб. именно дохода, выручки. И говорить о том, что государство должно давать поблажку для людей, которые зарабатывают такие деньги, достаточно наивно. Единственное новшество — это то, что сейчас обратили внимание на физлиц, на блогеров. То есть если раньше все акценты смещались в основном на юрлица, то сейчас государство заинтересовалось и "физиками", учитывая, какие большие доходы получают наши блогеры».

Блиновская зарабатывала на «гениальном умении совместить духовное и материальное» — это по ее словам. А если более приземленно, то на лекциях и практических занятиях по личностному росту. В самом известном курсе — «Марафоне желаний» — говорилось, что любые мечты можно исполнить, главное, правильно загадать. Этому Блиновская и учила на консультациях за 4,5 тыс. руб. При этом расширенная VIP-версия курса стоила уже сотни тысяч. Но о собственном доходе блогеру говорить было неинтересно — это выбивало ее из ресурсного состояния, как она пояснила в беседе с Ксенией Собчак.

Сколько все-таки ты зарабатываешь в год? Скажи, тебя учили такие паузы долгие делать между ответами или это непроизвольно получается?

— Я возвращаюсь в ресурсное состояние. Моим языком, это состояние, в котором у тебя есть истинные силы дать людям, себе, миру что-то, любовь, злость, это когда ты ради чего-то готов поднять попу с дивана.

В этом же интервью Ксении Собчак Блиновская призналась, что только налогов платит на 300 млн руб.и специально уточнила, что давно перешла черту упрощенной системы налогообложения. Следователей это не убедило, и они в третий раз за последние два месяца провели обыск в квартирах блогеров.

На чем зарабатывает Елена Блиновская

Причем показательный: в Telegram-каналах сразу появились видео, как люди в гражданской одежде роются в шкафах, залезают в прикроватные тумбочки и вытряхивают содержимое женских сумок в доме Блиновской. Обыски и задержания — предупреждение другим блогерам, уверен адвокат Вадим Багатурия:

«Следствие, безусловно, наносит ущерб первенцам в этой плеяде дел. И самое главное, что делают правоохранители в данном направлении — домашний арест, он подразумевает запрет на пользование интернетом и средствами связи. Таким образом, вся бизнес-модель этих блогеров рушится. Но, с другой стороны, остальные, когда увидят, что может произойти с их бизнесом, сами побегут в налоговую и начнут декларировать свои реальные доходы».

Что в действительности грозит тем, кто не добежал, пока неочевидно. Например, дело о неуплате налогов может быть закрыто, если гражданин выплатит всю сумму. Но в деле Блиновской есть еще одна статья — о легализации более 43 млн руб. А там максимальное наказание — до 7 лет тюрьмы.

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Сабина Адлейба

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