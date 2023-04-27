Таблетки для похудания привели в колонию

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии и штрафу в размере 75 млн руб. Анастасию Алексееву, на момент совершения преступления работавшую помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича. Она признана виновной в получении взяток в виде трех путевок на общую сумму 5,7 млн руб. за лоббирование интересов фармацевтических компаний «Медполимерпром», «Р-фарм» и «Промомед Рус» — заключение ими госконтрактов и включение препаратов для похудания в список общедоступных. Второй подсудимый, гендиректор «Медполимерпрома» Дмитрий Борисов, проходивший по одному из эпизодов уголовного дела, получил условный срок, но оштрафован почти на 70 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Алексеева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Анастасия Алексеева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд рассматривал дело Анастасии Алексеевой и Дмитрия Борисова полтора года. В итоге суд согласился с предложением гособвинения приговорить экс-помощницу вице-премьера к 12 годам колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ей назначены 75-миллионный штраф и запрет в течение 15 лет после освобождения занимать должности в госструктурах, в том числе связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительного и административного характера. Также осужденная лишена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученной во время работы в аппарате правительства.

Второй подсудимый — гендиректор фармкомпании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов — признан виновным в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и получил семь лет лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в размере 69,8 млн руб.

Суд учел, что Дмитрий Борисов признал вину в полном объеме. Анастасия Алексеева этого не сделала.

Бывшая помощница вице-премьера признана виновной в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).Она была задержана в феврале 2020 года вместе со своим близким другом уроженцем Санкт-Петербурга, ныне гражданином США Джином (Евгением) Спектором. Оба были вскоре арестованы.

По версии следствия, именно через Джина Спектора Анастасия Алексеева получала дорогостоящие путевки на курорты за лоббирование интересов ГК «Медполимерпром», совет директоров которой возглавлял американец, а также фирм «Р-фарм» и «Промомед Рус».

Как говорится в деле, в 2016 году Анастасия Алексеева получила две путевки общей стоимостью более 4,7 млн руб. на остров Пхукет и в Доминикану (они объединены в один эпизод дела), а в 2017 году — на Кипр стоимостью почти 1,1 млн руб.

За эти вознаграждения бизнесмены добивались получения крупных госзаказов, а также попадание своей продукции — таблеток для похудания «Редуксин» и «Редуксин-Лайт» — в списки общедоступных препаратов (в этих таблетках использовались сибутрамин и его аналоги, причисленные в некоторых странах к наркотикам). Компания «Медполимерпром» примерно в это же время, когда Анастасия Алексеева получала дорогостоящие путевки, стала единственным поставщиком медицинских изделий из ПВХ для госбольниц, только в 2018 году предоставив их на сумму 893 млн руб.

Гражданин США Спектор вскоре после ареста признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего был осужден в особом порядке на три с половиной года колонии строгого режима. Также он выступил свидетелем обвинения по делу своей подруги.

Уголовное преследование еще двух фигурантов — бывшего гендиректора и совладельца «Промомеда» Максима Якушкина и советника гендиректора компании «Р-Фарм» Вадима Белоножко, выступавших, по предварительной версии следствия, в роли взяткодателя и посредника при даче взятки, было прекращено ввиду их активного сотрудничества со следствием.

Защита Анастасии Алексеевой намерена обжаловать несправедливый, по ее мнению, приговор.

Владислав Трифонов