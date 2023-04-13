Путевок хватило на 12 лет

К 12 годам колонии в ходе прений в Замоскворецком суде столицы гособвинитель попросил приговорить Анастасию Алексееву, работавшую на момент вменяемого ей преступления помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича. Прокурор посчитал полностью доказанной вину госпожи Алексеевой в получении взяток в виде трех дорогостоящих путевок на зарубежные курорты на общую сумму 5,7 млн руб. По версии следствия, они передавались обвиняемой гражданином США Юджином (Евгением) Спектором за лоббирование интересов фармкомпаний ГК «Медполимерпром», совет директоров которой возглавлял американец, а также фирм «Р-фарм» и «Промомед Рус». Бизнесмены добивались госзаказов, а также внесения своей продукции — таблеток для похудения — в списки общедоступных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Алексеева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Анастасия Алексеева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд рассматривает дело Анастасии Алексеевой с декабря 2021 года. По делу также проходит гендиректор «Медполимерпрома» Дмитрий Борисов. Госпожа Алексеева обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК РФ), а ее подельник — в их передаче (ст. 291 УК РФ). Выступая в ходе прений, гособвинитель назвал полностью доказанной вину обоих подсудимых и попросил суд приговорить Анастасию Алексееву к 12 годам колонии и штрафу в размере 80 млн руб., а также лишить ее медали «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, которой она была награждена во время работы в правительстве. Господина Борисова, по мнению прокурора, достаточно только оштрафовать — на 80,5 млн руб. Разница в предложенных наказаниях, видимо, объясняется тем, что госпожа Алексеева ни во время следствия, ни в суде вину не признала, а ее подельник признал ее полностью.

Стоит отметить, что, по материалам дела, взятки Анастасии Алексеевой передавал не только господин Борисов, но и еще один фигурант расследования — гражданин США Юджин (Евгений) Спектор. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден в особом порядке на четыре года лишения свободы и на нынешнем процессе выступил свидетелем обвинения.

Как следует из материалов дела, Анастасия Алексеева была близкой подругой господина Спектора, чем тот и решил воспользоваться для лоббирования интересов нескольких фармкомпаний, включая ГК «Медполимерпром», совет директоров которой он возглавлял. Взятки передавались помощнице вице-премьера, по данным следствия, в виде дорогих путевок на зарубежные курорты. Две из них общей стоимостью более 4,7 млн руб., которые следствие объединило в один преступный эпизод, предназначались для отдыха на таиландском Пхукете и в Доминикане. Они, по данным следствия, были переданы в 2016 году. А еще одну путевку, на Кипр, стоимостью почти 1,1 млн руб. госпожа Алексеева, по материалам дела, получила в 2017 году. Эта взятка стала вторым эпизодом дела. В первом случае путевки передавались за лоббирование интересов фирм «Промомед Рус» и «Р-фарм». По материалам дела, речь шла о внесении изменений в приказ №183 Минздрава от 2014 года. В первую очередь коммерсантов интересовало включение производимых их фирмами препаратов для снижения веса «Редуксин» и «Редуксин Лайт» в список подлежащих предметно-количественному учету. Дело в том, что в этих препаратах использовались сибутрамин и его аналоги, приравненные в некоторых странах к наркотикам и поэтому запрещенные для общедоступных продаж.

Во втором случае от помощницы вице-премьера требовалась поддержка «Медполимерпрома», который примерно в то время стал единственным поставщиком для государственных больниц медизделий из ПВХ. Так, в 2018 году компания поставила по госконтрактам медизделия на сумму 893 млн руб. Однако в декабре 2018 года после многочисленных обращений производителей и тяжб в Верховном суде эти преференции были отменены.

Приговор по делу намечен на 27 апреля.

Владислав Трифонов