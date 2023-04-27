Производство лекарств в Свердловской области упало на 45%

В Свердловской области с марта 2022 года по март 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, снизилось на 45%, следует из данных Свердловскстата. За первый квартал 2023 года снижение производства лекарств составило 53%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В целом индекс промышленного производства в Свердловской области в марте вырос на 7,4%, в первом квартале — на 6,3% (относительно аналогичных периодов 2022 года). В частности, в марте производство машин выросло на 34%, а производство мебели — на 65%.

Напомним, в начале года в Свердловской области возникли перебои в доставке местным аптекам ряда препаратов, в том числе тамоксифена для страдающих раком молочной железы, мадопара — болезнью Паркинсона, вентолина — астмой, важнейшего антибиотика амоксициллина. Причина перебоев может заключаться в проблемах логистикой и в низкой стоимости лекарств.

Диана Сунагатуллина

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