Лекарства потерялись в пути

В Свердловской области возникли перебои в доставке местным аптекам ряда препаратов, в том числе тамоксифена для страдающих раком молочной железы, мадопара — болезнью Паркинсона, вентолина — астмой, важнейшего антибиотика амоксициллина. По данным аптечной сети «Радуга», их поставки, по сравнению с прошлым годом, сократились на 80%. В Роспотребнадзоре, объяснили задержки логистическими проблемами и заверили, что дистрибуторы пытаются разрешить вопрос. Впрочем, источники "Ъ-Урал" указывают, что причина перебоев не только в логистике, но и в низкой стоимости лекарств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Как рассказал "Ъ-Урал" заместитель директора аптечной сети «Радуга» Алексей Панаит, поставки некоторых важнейших лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области сократились на 80%, по сравнению с показателями прошлого года. «Задерживаются поставки тамоксифена, отсутствие которого критично для болеющих раком молочной железы. В Москву отправки были, а до регионов не довезли. Аналогичная ситуация с амоксициллином — важнейшим антибиотиком на пенициллине. Есть перебои с аэрозолью для больных астмой вентолином, хотя в этом случае есть аналоги»,— отметил господин Панаит.

По его словам, появились проблемы с наличием мадопара, необходимого при болезни Паркинсона, и других препаратов по направлению психиатрии. Кроме того, возникает нехватка лекарств от сезонных заболеваний. «Из наиболее востребованных товаров задержки с поставкой нурофена, но аналоги есть. Возникла дефектура антибиотиков широкого спектра действия от ОРВИ, гриппа, бронхита, в целом против заболеваний дыхательных путей. Например, нет амоксиклава и бисептола»,— отметил господин Панаит.

Он добавил, что с проблемами сталкиваются и сами производители. «Им задерживают поставки субстанций для препаратов, поэтому аптеки получают товар не по графику»,— объяснил собеседник «Ъ-Урал».

В аптечной сети «Живика» не стали комментировать информацию о наличии товаров. По словам руководства сети, эта тема может вызвать нежелательную реакцию со стороны потребителей, в том числе искусственный ажиотаж. «Живем настоящим, ориентируемся на то, что есть»,— заверили в компании.

В Роспотребнадзоре задержки поставок объяснили повышенным спросом на лекарства и логистическими проблемами поставщиков и производителей. В ведомстве настаивают, что это «временная дефектура препаратов», и рекомендуют не приобретать лекарства у перекупщиков. «Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50% до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются»,— рассказали в ведомстве. Там отметили, что дистрибуторы пытаются стабилизировать ситуацию, в том числе принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации.

Причина перебоев не только в логистике, уточнил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, логистические проблемы начались уже год назад, и «ничего нового в этой сфере сейчас не произошло». «Наиболее острая проблематика была снята еще в прошлом году, но тема перебоев по-прежнему остается. Одна из причин этому — невозможность производителей проиндексировать цену препаратов. Возникают ситуация, когда компаниям просто невыгодно продавать лекарства по тем ценам, которые зарегистрированы на территории России. Превысить эту цену они не могут, потому что это запрещено законом. Это приводит к тому, что компании прекращают поставки, потому что они не благотворительные организации»,— пояснил господин Беспалов.

По словам эксперта, проблему можно решить в течение нескольких недель. «Не компания должна думать о том, как обеспечить потребителей, а Минздрав. Чтобы разрешить этот вопрос, нужно просто понять, что есть проблема, допустить индексацию и предложить компаниям продолжать выпуск препаратов по чуть большей стоимости. Проблемы с логистикой труднопрогнозируемы, но если решать этот вопрос системно, а не точечно по каким-то конкретным препаратам во время их нехватки — он будет решен»,— уверен господин Беспалов.

Катерина Якушева