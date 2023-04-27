Силовики вычитали «Мемориал»

Полиция составила два административных протокола о дискредитации ВС РФ в отношении главы уральского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) Алексея Мосина. Поводом стали публикации на сайте организации с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине. Алексей Мосин заявил, что у него нет доступа к сайту и публикации выставлял не он. Ранее по аналогичному поводу попал под арест бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор исторических наук Алексей Мосин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Доктор исторических наук Алексей Мосин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Около 7:45 утра 27 апреля сотрудники полиции пришли домой к Алексею Мосину, попросив его отправиться с ними в УМВД на ул. Фрунзе для составления административного протокола. Перед этим им пришлось заехать в офис «Мемориала», чтобы, по словам господина Мосина, забрать учредительные документы.

Екатеринбургское общество «Мемориал» организовано в 1987 году. Является информационно-просветительским центром по истории тоталитарных репрессий. Одним из направлений деятельности организации является увековечивание памяти жертв репрессий и проведение общегородских акций. Алексей Мосин возглавляет «Мемориал» с 2021 года. Он активно занимается общественной деятельностью: выходил с пикетами в память о жертвах политических репрессий, а также устраивал антивоенные акции.

В отделе полиции главе уральского «Мемориала» объяснили, что в отношении него будут составлены два протокола по статье о дискредитации ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ). Поводом для возбуждения административных дел стали публикации на сайте организации. По информации «Ъ-Урал», первая была опубликована 26 февраля 2022 года, в ней осуждалось начало специальной военной операции на Украине, а также были призывы прекратить конфликт. Вторая публикация появилась на сайте в годовщину СВО — это было заявление международного «Мемориала», которое поддержала уральская организация.

Алексей Мосин подписал протокол об административном правонарушении, отметив там, что никакого отношения к сайту не имеет.

«Этот сайт не был учрежден екатеринбургским обществом, и я там ничего не публиковал. У меня даже доступа к нему нет, о чем я сказал в полиции. Будем разбираться в ситуации, ждать суд»,— заявил «Ъ-Урал» глава «Мемориала».

Он добавил, что надеется на справедливый итог разбирательства.

Источник «Ъ-Урал» в силовых структурах пояснил, что протоколы в отношении Алексея Мосина составили, поскольку он является руководителем организации. Он подчеркнул, что если суд признает его виновным в дискредитации армии, то в случае подобных правонарушений в будущем у силовиков будут основания возбудить уголовное дело о повторной дискредитации вооруженных сил России (ч.1 ст.280.3 УК РФ).

Собеседник добавил, что у силовиков также есть подозрения, что уральский «Мемориал» сотрудничает и получает деньги от зарубежных организаций, признанных в России нежелательными. В частности, речь идет об американском «Национальном фонде демократии» (NED) и румынском «Черноморском фонде регионального сотрудничества». Якобы в конце марта Алексей Мосин привез из-за границы €8,5 тыс. «наличкой», полученных от NED. В связи с этим, по словам источника, «Мемориал» могут проверить на ст.284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

«“Мемориал” изначально был создан для работы по реабилитации невинно осужденных в период сталинских репрессий, которые никто не отрицает. Но со временем, организация залезла под ЦРУ США и начала лезть в политику. После этого у нее начались проблемы»,— добавил собеседник «Ъ-Урал».

В июне прошлого года сотрудники центра «Э» провели обыски в офисе уральского общества. Поводом стал анонимный донос о том, что якобы общество распространяло экстремистскую литературу. В итоге были изъяты техника и более 40 книг, которые впоследствии вернули.

Напомним, ситуация, аналогичная той, что произошла с Алексеем Мосиным, ранее случилась с бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (иностранный агент). В марте его арестовали на 14 суток за публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч.1. ст.20.3 КоАП РФ). Поводом стал репост в группу «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте» ролика, содержащего запрещенную символику. В суде экс-мэр заявил, что никогда не пользовался этой социальной сетью.

В марте 2023 года обыски у юристов и историков «Мемориала» прошли в Москве. Следственные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении «неустановленного круга лиц». Свидетелями по делу выступили председатель правления общества Ян Рачинский и председатель совета организации Олег Орлов. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280.3 УК РФ.

Илья Смирнов