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Коммерсантъ FM
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Следователи скачивают архив «Мемориала»

У юристов и историков ликвидированного общества прошли обыски по делу о реабилитации нацизма

В Москве прошли обыски у юристов и историков ликвидированного правозащитного общества «Мемориал», удостоенного Нобелевской премии мира за 2022 год. До ликвидации «Мемориал» был внесен в реестр иностранных агентов. Теперь Следственный комитет (СК) возбудил в отношении «неустановленного круга лиц» дело о реабилитации нацизма, в рамках которого провел серию допросов, изъял технику и архивы правозащитников. Кроме того, возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ в отношении сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В семь утра 21 марта следователи пришли к бывшим членам «Мемориала»: председателю правления Яну Рачинскому, сопредседателю Олегу Орлову, куратору программ Александре Поливановой и ее матери, историкам Никите Петрову и Александру Гурьянову, кураторам и хранителям архивов жертв советских репрессий Галине Иорданской, Ирине Островской и Алене Козловой. Затем обыски прошли в бывших офисах «Мемориала» в Каретном Ряду и Малом Каретном переулке (помещения в феврале через суд обратила в пользу государства Генпрокуратура).

История этой правозащитной организации началась в 1987 году с создания московской общественной группы «Мемориал». В 1990 году несколько одноименных региональных правозащитных организаций объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал», одним из организаторов которого стал академик Андрей Сахаров. В 1992 году было учреждено Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (или «Международный Мемориал»). До 2022 года в него входили 74 организации, включая десять действующих за пределами РФ. Цели «Мемориала» — историко-просветительская и правозащитная работа, увековечивание памяти жертв политических репрессий. Эту работу главным образом вел и правозащитный центр (ПЦ) «Мемориал» в Москве. С 2014 года он числился в реестре иноагентов, «Международный Мемориал» был внесен в реестр в 2016 году.

В декабре 2021 года Генпрокуратура потребовала через суд ликвидировать «Международный Мемориал» за систематическое нарушение закона об иноагентах (отсутствие маркировки на книгах и публикациях в сети — всего десять эпизодов). Аналогичный иск был подан в отношении ПЦ «Мемориал». Помимо претензий к маркировке московская прокуратура указывала среди причин для ликвидации «оправдание экстремизма», в том числе из-за базы современных «политзаключенных». Кроме того, на «Мемориал» пожаловались члены движения «Ветераны России»: «Мемориал» «фальсифицирует факты преступлений нацистов» и вносит в базы советских репрессированных «пособников нацизма». В 2022 году суд ликвидировал ПЦ «Мемориал» и «Международный Мемориал». Был открыт научно-информационный и просветительский центр (НИПЦ) «Мемориал», а Нобелевский комитет присудил «Мемориалу» премию мира за «последовательные усилия в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права». Несколько дней назад в квартирах бывших сотрудников пермского отделения «Мемориала» (внесено в реестр иноагентов и тоже ликвидировано в 2022 году) прошли обыски, как сообщал “Ъ”, речь шла в том числе об изъятии архивов.

СКР на запрос “Ъ” о причинах обысков в Москве сообщил: «вся допустимая законодательством информация размещена на официальных источниках» ведомства. В Telegram-канале столичного управления СК 21 марта сообщалось, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о реабилитации нацизма с использованием СМИ и интернета (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) «более чем по десяти адресам» у «сотрудников» ПЦ «Мемориал» и «Международный Мемориал».

Из постановления «о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательств» (“Ъ” ознакомился с документом), которое выдано следователем Кристиной Листопадовой, следует, что уголовное дело возбуждено 3 марта. «Неустановленные лица» из числа сотрудников «Мемориала», говорится в постановлении, «пренебрегая положениями устава общества о восстановлении исторической правды, действуя умышленно», опубликовали на своем сайте базу «Список жертв политического террора СССР». Следствие обращает внимание на трех лиц из этой базы: «Долженкова Петра Алексеевича 1900 года рождения, Двойных Петра Павловича 1909 года рождения и Наймиллера Рудольфа Яковлевича 1912 года рождения». Последний в 1953 году «был признан виновным» в службе в СС, участии «в карательных операциях по массовому уничтожению советских граждан еврейской национальности» и осужден к 25 годам лагерей, сообщает Кристина Листопадова. Петр Двойных и Петр Долженков в 1943 году осуждены НКВД за измену к десяти годам лагерей. Всем троим в реабилитации было отказано.

После обысков правозащитников доставили сначала в Тверской отдел полиции, а затем на допрос в СК. Александра Поливанова и Ирина Островская после встречи со следователями рассказали, что проходят по делу свидетелями, у них изъяли личные вещи и технику. Следователей интересовало, как составляются базы жертв политических репрессий, какие источники используют составители и как проверяют факты, рассказала госпожа Поливанова. Адвокат Лейсан Маннапова, защищающая Ирину Островскую, сообщила “Ъ”, что у доверительницы помимо ноутбука изъяли медицинскую маску с логотипом «Мемориала». Позже из СК отпустили и Галину Иорданскую.

Яна Рачинского журналисты заметили у бывшего офиса «Мемориала» в Каретном Ряду: следователи ненадолго вывели господина Рачинского из автозака и почти сразу завели обратно. На допрос в СК его доставили вместе с историком Александром Гурьяновым.

Ближе к вечеру стало известно, что на председателя совета «Мемориала» Олега Орлова завели уголовное дело за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ; штраф до 300 тыс. руб. либо лишение свободы до трех лет). Такое дело возбуждается в случае, если человек в течение года уже привлекался к ответственности по аналогичной статье КоАП. В случае господина Орлова речь идет о двух административных штрафах на 20 тыс. и 50 тыс. руб. 28 и 30 марта прошлого года соответственно. Поводом стал репост статьи, написанной Олегом Орловым для журнала Mediapart и размещенной в одной из запрещенных в РФ соцсетей. По делу о дискредитации следователь избрал господину Орлову меру пресечения в виде подписки о невыезде, затем его допросили по делу о реабилитации нацизма.

К 20 часам в Telegram-канале «Мемориала» появилось видео: следователи выносят коробки с бумагами из помещения «Мемориала» в Малом каретном переулке. Собеседник “Ъ”, близкий к юристам «Мемориала», в этой связи предположил, что целью обысков было «как раз изъятие архивов, коллекций и баз данных, чтобы выкосить подчистую десятилетия работы правозащитников».

На момент подготовки материала Александр Гурьянов вышел из СК в статусе свидетеля, ведомство начало допрос Яна Рачинского, допрос господина Орлова продолжается.

Мария Старикова

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